Si eres una seguidora fiel de Keeping Up With The Kardashians y de las redes sociales de sus protagonistas, ya sabes de sobre lo muy en serio que se toman la noche de Halloween. En realidad, las hermanas Kardashian-Jenner son tan devotas de dicha fecha que empiezan a mostrar sus mejores disfraces durante todo el mes de octubre. Así lleva sucendiendo muchos años, dejando a todos alucinados como cuando se vistieron de ángeles de Victoria's Secret, así como de ninfas doradas del bosque, de muñecas Barbie y hasta de Los Picapiedra. Sin embargo, el premio al mejor disfraz este año va, sin lugar a dudas, al que han lucido juntas, Kendall y Kylie Jenner.

- Kendall Jenner se transforma en su hermana Kylie con su último cambio de look

Kendall y Kylie Jenner recrean un disfraz de Halloween de cuando eran pequeñas

Conforme se iba acercando la fecha, muy altas eran las expectativas deposiadas, especialmente, en los nuevos disfraces de Kylie Jenner. De hecho, ella ha sido la primera en mostrar uno, vestida de Power Ranger junto a sus amigas. Y, aunque también Kim, Khloé y Kourtney Kardashian han lucido los suyos, hay que reconocer que el más currado ha sido el que ha organizado la dueña de Kylie Cosmetics junto a Kendall Jenner. Las hermanas abandonan sus diferencias esta vez para pasárselo en grande esta noche. Concretamente, recreando un disfraz que ya llevaron cuando eran pequeñas.

- Las Kardashian-Jenner han vuelto, y a lo grande, vestidas de ¡Spice Girls!

Las hermanas Jenner se disfrazan al estilo 'disco' de los 60

Aunque ninguna de ellas ha dado pistas sobre la inspiración que recibieron en su momento para elaborar dichos disfraces, muchos apuntan a la estética disco más cañera de los años 60. Así, tal cual lo hicieron hace años, Kendall y Kylie Jenner han conseguido dos estilismos de lo más parecidos. Kylie, por su parte, lleva un traje azul al más puro estilo Abba y Kendall parece imitar la moda nocturna de esa década. Por otra parte, ambas coinciden en la necesidad de conjuntar el outfit con una peluca. ¿Es este uno de los mejores disfraces de las hermanas más populares? Podría ser.