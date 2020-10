¿Hay algo entre Jennifer Aniston y Brad Pitt? Matthew McConaughey responde

El fenómeno BRANISTON (Brad + Aniston) es tan fuerte que, a pesar del divorcio y los años separados, sus fans se resisten a darlo por extinto. Como ya sabes, Brad Pitt y Jennifer Aniston estuvieron casados y, tras una dolorosa separación por la llegada de Angelina Jolie al corazón del actor, el ex matrimonio ha retomado el contacto. Todo esto coincide tras la petición de divorcio de la actriz de Maléfica a Brad. Desde entonces, el acercamiento del mismo hacia Jennifer ha sido tan notable que cualquier gesto de uno hacia el otro acapara todos los titulares. Y ese ha sido precisamente el caso cuando, hace unos días, coincidieron en un programa de televisión guiado por Matthew McConaughey. ¿Fue el actor testigo de algún tipo de tensión entre ambos? Él mismo contesta.

Jennifer Aniston y Brad Pitt vuelven a coincidir pero, ¿Hay algo entre ellos?

La ex pareja, y según ellos mismos "grandes amigos", volvieron a coincidir hace unos días, para gusto de sus millones de fans. Ambos acudieron de invitados a un programa llamado Fast Times at Ridgemont High, liderado por el también actor Matthew McConaugehy. En él, Jennifer y Brad tuvieron que leer juntos una escena algo subida de tono. Bajo la narración de Morgan Freeman, la actriz de Friends volvió locos a sus seguidores con la siguiente frase: "Hola Brad, ya sabes lo mono que eres y siempre lo he pensado. Creo que eres sexy. ¿Te vendrías conmigo?". Y, mientras los seguidores de Braniston perdían la cabeza con esta frase, Matthew McConaughey fue testigo y ha hablado sobre ese, aparentemente, tenso momento entre ambos.

Unos días más tarde, Matthew acudió al programa Watch What Happens Live en el cual, como era de esperar, fue preguntado que si notó algún tipo de tensión entre Brad Pitt y Jennifer Aniston: "¿Pude sentir la tensión de Brad a través de la pantalla? Era muy palpable. Sí, sí. Muy palpable", dijo el actor bromenado. "Me di cuenta luego de que había un montón de cosas que ver con ellos", resaltaba antes de ponerse serio: "No, en realidad no noté nada, pero fue un gran tema de debate al día siguiente". A los fans de esta ex pareja siempre les quedará su histórico reencuentro en los Anual Screen Actors Guild Awards de 2019, así como su complicidad latente en los Globos de Oro de principios de año.

