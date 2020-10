'Emily in Paris' existe en la vida real y es la parisina más 'chic' de las redes sociales

Nunca sabes qué sorpresa te van a dar las redes sociales cada día. Puede ser desde un vídeo viral, pasando por una nueva futura mamá corroborando el baby boom de 2020 o la aparición del clon de alguna celebrity. Esto último ha sido de lo más frecuente en los últimos meses, contando con el descubrimiento de Robyn Nagioff, la hermana pequeña perdida de Margot Robbie, o con el de Paige Niemann, que podría ser perfectamente gemela de Ariana Grande. En este sentido, el último clon localizado tiene que ver con el últmimo extiazo de Netflix. La Emily in Paris de la vida real existe y es una modelo parisina a la que vas a querer seguir hoy mismo.

- De la chaqueta de Rebecca al abrigo de Matrix: cuando las películas se colaron en nuestro armario

Mara Lafontan, la 'Emily in Paris' de la vida real

Netlix ha triunfado con su última producción a tal nivel que práticamente ni una amante de la moda se ha quedado sin ver Emily in Paris. La serie, protagonizada por Lily Collins, ha supuesto tal boom a nivel mundial que resulta difícil encontrar a alguien que no hable del tema. Esto tiene sentido, sobre todo, para las amantes de la icónica Sexo en Nueva York y a la responsable de su vestuario, Patricia Field, que también está detrás de los de esta nueva serie. Pero, ¿te imaginas que la idolatrada Emily Cooper existiese en la vida real y que en lugar de venir de Chicago fuera auténticamente parisina? Pues no te lo tienes que imaginar porque existe, se llama Mara Lafontan y es increíble lo mucho que se parece a Lily Collins en el papel de Emily.

- Los secretos de vesturario de 'Hollywood', la nueva serie de Netflix con la que hacer maratón estos días

Casi podríamos asegurar que Darren Star, el creador de la serie, se ha inspirado en ella para crear el personaje de la ejecutiva norteamericana. Pero, en realidad, Mara Lafontan no puede ser más parisina. La reconocida modelo internacional, fichada por la agencia Select Model, acumula más de 250.000 seguidores en las redes sociales. En muchas de sus fotos puedes encontrar tal parecido al personaje de Lily Collins que la sección de comentarios está abarrotada de dichas referencias. Tanto es así que la propia Mara se ha pronunciado al respecto así: "Como vuelva a ver otro comentario de 'Emily in Paris'...", haciendo alusión a lo mucho que se lo han dicho desde el éxito de la serie de Netflix.

- Series y tendencias de moda: Así influyen 'Élite' y otras series de ficción en tu ropa