¡No podía ser de otra forma! Kylie Jenner ha sido la primera en disfrazarse por Halloween

Siendo totalmente objetivas, hay pocas familias que se tomen tan en serio Hallowen como las hermanas Kardashian-Jenner. Las superestrellas de Keeping Up With The Kardashian revolucionan sus redes sociales año tras año con los mejores y más currados disfraces. Recordemos su momento juntas como ángeles de Victoria's Secret, Kim Kardashian convertida en una rubia muy legal o las hermanas Jenner de ninfas doradas del bosque. Sin embargo, y tal y como Kylie Jenner ha expresado en un vídeo, la pequeña del klan siente pasión por los disfraces y cada año se supera con creces. Por lo tanto, y como era de esperar, ha sido la primera en proponer uno y lo ha hecho junto a sus mejores amigos.

Kylie Jenner se convierte en Power Ranger por Halloween junto a sus mejores amigos

Esta es la foto que subía Anastasia, la mejor amiga de Kylie Jenner, a sus redes sociales. En ella, aparece con Kylie y con tres amigos más, todos vestidos de Power Rangers de diferentes colores. Junto al de los Picapiedra de Kim Kardashian el año pasado, es una de las mejores ideas para disfrazarse en grupo. En este caso, lo único que tenéis que hacer es repartir los colores, adquirir la ropa de vuestro personaje y estrenarlo juntos (con sesión de fotos incluida). En este caso, Kylie Jenner se quedó con el Power Ranger rojo que, por supuesto, adaptó a su propio estilo.

Concretamente, la joven empresaria ha optado por un crop top rojo en combinación con unos leggings ajustados. En el centro, coloca un cinturón blanco que va a juego con el resto de detalles blancos del conjunto. También lleva máscara y, por si fuera poco, una peluca pelirroja a juego con el propio disfraz de su Power Ranger. En la galería obtendrás más detalles acerca de cómo puedes, tú también, disfrazarte así con tu grupo de amigos.