Salir airosa de un 'mix & match' no es fácil... pero Jennifer Lopez lo ha logrado

Antes de que te lleves las manos a la cabeza con la última combinación de Jennifer Lopez, tienes que saber que el mix&match sigue siendo una fuerte tendencia este otoño-invierno 2020/21. A pesar de que los looks minimalistas son de lo más codiciados últimamente, hay firmas como Dior que no dudan en mantener el liderazgo de la unión de estampados. Y aunque viéndolo en estilismos como el de la cantante de Pa' ti puede parecer difícil, lo cierto es que basta con que sigas dos sencillas reglas de estilo y tú también podrás triunfar.

Cómo combinar dos estampados diferentes y triunfar como Jennifer Lopez

Es totalmente cierto que los total looks en colores y tejidos sólidos han sido de los más frecuentes en las últimas jornadas de street style. Así lo han demostrado editoras y estilistas de moda que, a juego con las tendencias de la pasarela, han abocado por la estética más sobria. Sin embargo, el liderazgo de los estampados sigue siendo tan fuerte que también las combinaciones más llamativas entre ellos han podido hacerles sombra. Si se llevan los jerséis con rayas marineras y las faldas de flores... ¿por qué no unirlos en un solo estilismo? Jennifer Lopez dice sí con este total look de Dior y tú estás a punto de hacerlo siguiendo dos sencillas reglas de estilo.

Cómo combinar dos estampados diferentes y acertar

Si la opción de llevar un total look del mismo estampado, como el bolso y el vestido de Valentino que lleva la cantante en esta segunda foto, no te apetece, hay dos reglas con las que siempre acertarás al mezclar prints. Además, en la galería encontraras cinco propuestas de looks para que tú también te animes con el mix & match más polémico pero favorecedor al mismo tiempo.

1. Identifica el color predominante y elige una prenda que también lo incluya. Es decir, si en tu falda de flores resalta un marrón chocolate, lo más acertado será asegurarte de que el jersey de rayas que elijas venga en ese mismo tono de marrón. Así, aunque las flores y las rayas tengan otros colores, el resultado será más acertado. Esta es una regla que también sigue otra gran experta en moda como es Olivia Palermo.

2. Los complementos han de ser del mismo color. Elige un bolso o unos zapatos en el que color que mejor vaya con ambas prendas y asegúrate de que el resto de accesorios también sean del mismo. Así, el margen de error es mínimo. JLo apuesta por ese que nunca falla, el negro, para su gorra, su cinturón y su bolso de mano, pero otros nuetros como camel, beige o gris también pueden ser buenas alternativas siempre que combinen con la gama general del look.

