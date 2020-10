Chaqueta de punto y vestido 'midi', la apuesta segura de Sara Carbonero en otoño

Es normal que entre tantas tendencias de nueva temporada, se den veces en las que te encuentres un poco perdida. Y es que, contra todo pronóstico dado el panorama actual, la moda de este otoño-invierno 2020/21 ha llegado con las pilas cargadas. Así, son muchos los nuevos estilos que ya están triunfando en la calle y, casi todos, con un denominador común: la comodidad, eso sí, con toques chic. Así es precisamente el último look de Sara Carbonero que, por cierto, lleva siendo su apuesta segura desde hace unos meses (y no, nunca falla).

¿Te suena el último estilismo de la presentadora? Pues no ha repetido prendas, pero sí estética otoñal muy chic. Sara Carbonero ha demostrado con creces dos cosas: en primer lugar, que las prendas de punto son santo de su devoción y que unirlas es un auténtico acierto; y, segundo, que si a un vestido midi de temporada le unes un cárdigan de punto, nada puede salir mal. Así lo ha hecho en su último look en el que, además, aprovecha para presumir de la colaboración entre Slow Love y Cortefiel. De hecho, la chaqueta de flecos que puedes ver en la foto que ha subido Sara ha supuesto uno de los mayores triunfos de dicha colección. Como broche de oro, Sara añade otro de sus complementos estrella a lo largo de los años: un sombrero negro perfecto para estos meses de frío y lluvia.

Tal y como te hemos adelantado, no es la primera vez que la presentadora y empresaria apuesta por esta combinación estrella. Hace unas semanas, Sara Carbonero volvía a conquistar a sus casi 3 millones de seguidores con un estilismo del estilo, de aire 70's. Sucedió en la presentación de la colaboración entre Cortefiel y Slow Love, junto a Isabel Jiménez, donde también lució un total look a base de vestido midi y cárdigan de punto extralargo. Accede a la galería para hacerte con el look de la presentadora al completo, y probar la combinación más fácil y cómoda de la temporada.

