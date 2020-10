Confirmado: el mono es la tendencia cómoda que llevaremos con 'combat boots' en invierno

Alberta Ferreti, Saint Laurent, Stella McCartney... las grandes firmas lo tenían claro: el mono de inspiración utility -o estilo trabajo- no podía faltar en sus colecciones de Otoño/invierno 2020. Lo que todavía estaba por confirmar es que aquellas que adoran llevar esta prenda en verano -cuando, con unas sandalias, te soluciona cualquier look en un minuto-, adoptaran la propuesta al bajar las temperaturas. Pero que tres chicas con un estilo tan seguido como María Pombo, Lucía Rivera y Lucía Bárcena hayan coincidido estrenándolo en los últimos días es la confirmación de que el mono largo es una de las tendencias del momento. Y méritos no le faltan.

Efecto cuero

En cualquier época del año, un mono tiene dos grandes beneficios: es muy cómodo -mucho más que un vestido- y consigue un look especial con una sola prenda. De ahí que sea una prenda que cualquier expertas en moda siempre incluya en sus maleta de vacaciones de verano. Sin embargo, en 2020, año en el que se ha impuesto la ropa con la que realmente estar a gusto, el mono ha traspasado las temporadas y se ha adaptado al otoño gracias a las siluetas inspiradas en los diseños de trabajo. Así, los monos amplios, con varios bolsillos y con la cintura ceñida son los nuevos favoritos de las chicas más seguidas, que además incorporan otras tendencias en sus looks. María Pombo, por ejemplo, estrenaba este fin de semana un mono de su firma, Name The Brand, con efecto cuero, el acabado que tanto estamos viendo últimamente. El diseño, bautizado como Jack, cuesta 99,95 euros y ella propuso llevarlo con un bolso clásico de Chanel y combat boots, el calzado que también elegía Lucía Rivera.

Con 'combat boots'

La modelo, por su parte, prefirió un mono utility más clásico, en el verde militar característico de este estilo. Su diseño pertenece a la firma Scalpers (99 euros) y tiene una de las siluetas más cómodas y favorecedoras: holgada en general pero ajustada en la cintura. Como María, lo lleva con combat boots, aunque mientras la primera elige un diseño negro más clásico, Lucía Rivera opta por un modelo más llamativo, bicolor y de media caña, de la firma Uterqüe. En cualquier caso, ambos looks prueban que combinar bien un mono utility es tan sencillo como llevarlo con este tipo de botas que prácticamente todas tenemos. Pero no es este el único dúo que funciona.

Versión 'lady'

Y es que, siguiendo su estilo sofisticado y femenino, Lucía Bárcena sabe cómo transformar el aire masculino y sport de los monos de trabajo en un look más formal. ¿Sus trucos? Añadir un minibolsito y unos zapatos escotados y con tacón, los dos únicos accesorios que necesita para convertir un mono que en Zara proponen con botas planas en un diseño tan lady como el más delicado de los vestidos.