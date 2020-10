Todo sobre Sabrina Carpenter, la nueva 'Alicia en el País de las maravillas' amante de la moda

Su papel como Maya Hart en la serie de Disney Girls Meets World (Riley y el mundo) convirtió en 2014 a Sabrina Carpenter en una promesa infantil de la factoría Disney. En apenas cinco años ha logrado consolidar su carrera como actriz y cantante. Nacida en Pensilvania en 1999 y apasionada de la música desde siempre (de pequeña, fue finalista en un talent show musical dirigido por Miley Cyrus), Sabrina se ha metido en el bolsillo a toda una generación, aglutinando más de 23 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Si no estás muy al día de los nuevos estrenos o bucear entre las redes sociales no es tu pasatiempo preferido es posible que no te suene su nombre, aunque su cara muy pronto te va a resultar familiar. Igual que otras representantes de la Gen Z, como la tiktoker Addison Rae o Zendaya, Sabrina no se limita a un único campo, y demuestra su talento tanto delante de la pantalla, como cantando encima de un escenario o incluso ofreciendo tutoriales de maquillaje a sus followers. Potencial icono de estilo para amantes de las tendencias, el último logro de Sabrina Carpentier llega de la mano de Netflix.

El gigante Netflix se alía con Sabrina para la nueva versión de Alicia en el país de las maravillas. El clásico de Lewis Carroll publicado en 1865 ha sido llevado a la gran pantalla en múltiples ocasiones. La novedad de esta nueva adaptación radica en que, además de ofrecer una visión más moderna, se presentará en formato musical. Sabrina Carpenter será la protagonista de la película, además de la productora. Tal y como adelantó The Hollywood Reporter sobre el argumento de la nueva cinta, la acción transcurrirá en un festival llamado Wonderland. Sabrina ya tiene experiencia en musicales, hace solo unos meses debutaba en Broadway con Chicas Malas (en el papel de Cady Heron), adaptación musical de la inolvidable película adolescente. Además, en la meteórica carrera de Sabrina, Netflix ya se había cruzado en su camino, antes del papel protagonista de Alicia en el país de las maravillas. En la película Work It: al ritmo de los sueños, producida por Alicia Keys y estrenada en Netflix el pasado verano, Sabrina también se mete en el papel principal, dando vida a una bailarina.

Nacida en 1999, con solo 21 años Sabrina tiene a sus espaldas una dilatada trayectoria profesional, donde ha demostrado sus dotes para la interpretación desde que se puso delante de una cámara por primera vez en 2011, en un episodio de Ley y Orden: unidad de víctimas especiales. Antes de hacerse un hueco definitivo como actriz, Sabrina ya había disfrutado del éxito musical. En 2015 publicó su primer disco, Eyes Wide Open, al que le siguieron otros cuatro más en los años sucesivos. Su estilo es otro de los atractivos de Sabrina. Como muchas chicas de 21 años, Sabrina adora innovar con su manicura, con diseños extremos que comparte en sus redes sociales, donde la moda tiene un papel protagonista en muchas de sus imágenes: Balmain, Versace, Coach o Fendi son algunas de las firmas que ya han querido colaborar con ella. Ahora, poco a poco alejada de la etiqueta de chica Disney, Sabrina vuela sola y, teniendo en cuenta el apoyo de sus fans y la atención que despiertan cada uno de sus estrenos, será sin duda uno de los rostros que darán que hablar en este 2021, y no solo para la GenZ.