Si no te gustan los abrigos clásicos, Emily Ratajkowski tiene la alternativa perfecta

De Rosie Huntington-Whiteley hemos aprendido a encontrar el calzado perfecto para cada tipo de abrigo; con los looks de Street Style de estilistas y editoras hemos fichado las chaquetas de tendencia más apetecibles para un conjunto de trabajo y, tomando como referencia a iconos de estilo atemporales, como Caroline de Maigret, tenemos claro que la gabardina funciona en casi cualquier situación. Pero, si los abrigos clásicos no van contigo o te apetece incluir en el armario alguna creación alejada de los diseños habituales, los últimos estilismos de calle de Emily Ratajkowski te interesan. En ellos, la modelo ha vuelto a dejar claro que las mezclas de inspiración deportiva son sus favoritas a la hora de crear estilismos informales durante los meses de frío. Apuestas con los abrigos como grandes protagonistas.

Hace unos días la top reafirmaba un truco recurrente para restar sobriedad al conjunto de traje y pantalón y ahora, paseando por las calles de Nueva York, ha dejado claro que a la hora de construir mezclas desenfadadas y relajadas, nadie mejor que ella. Dejando a un lado los ubicuos abrigos de largo tres cuartos y los sofisticados diseños sastre, Emily da el visto buena al abrigo urbano que resolverá cualquier look de calle en cuestión de segundos. Se trata de una chaqueta con una silueta amplia que recuerda a los diseños tipo bomber, una creación de aire masculino con interior forrado de pelo para mantener el calor. Si en tu guardarropa se multiplican las apuestas en clave XL y la estética comfy que domina el armario de 2020 ha terminado de conquistarte, no dudes en invertir en este tipo de abrigos informales.

¿Cómo combinarlos? La forma más fácil, aprobada por la modelo y por otras compañeras de profesión como Bella Hadid, consiste en añadir un chándal o pantalón de hechuras holgadas pero, abrazando el contraste de estilos, puedes optar por lucirlo con vaqueros rectos, botines de vestir y camisas de cuello bobo para un look innovador y especial.

Además de esta chaqueta tipo bomber, la fundadora de Inamorata también se ha rendido a una de las tendencias más populares en materia de abrigos de plumas. Los plumíferos, aprobados en la pasarela por firmas como Prada, Miu Miu o Nanushka, se han reinterpretado esta temporada mirando hacia la sofisticación y desprendiéndose de su lado deportivo. No obstante, para un look de calle atemporal, Emily sucumbe a la versión más práctica con un plumífero acolchado de The North Face, un modelo bicolor de aire retro que forma parte de esas opciones funcionales con las que combatir el frío y que la top tiene en varias tonalidades. Esta opción, igual que las chaquetas XL, tiene en el chándal un aliado infalible pero ofrece muchas más posibilidades más allá del athleisure. De hecho, las expertas en moda más avezadas se animan a combinar este plumas con prendas que, en principio, parecen alejadas de esta apariencia deportiva, como los maxivestidos o incluso los conjuntos dos piezas, una fórmula apta para las más arriesgadas.

