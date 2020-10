La conexión de estilo entre Danna Paola y Chiara Ferragni con el jersey perfecto para días grises

Chiara Ferragni es conocida por ser una de las influencers más seguidas a nivel mundial. Lo que empezó como un blog donde la italiana hablaba sobre moda y mostraba alguno de sus looks, The Blonde Salad, terminó siendo un imperio textil, bautizado como Chiara Ferragni Collection. Una firma que además de enamorar a miles de mujeres anónimas también conquista a las más famosas. Si hace unos días éramos testigos de cómo la mismísima Lily Collins lucía uno de los trajes más emblemáticos de la marca durante una de las escenas de la serie 'Emily in Paris', ahora ha sido la actriz Danna Paola la encargada de revolucionar las redes con su nueva adquisición estilística: uno de los jerséis "favoritos" de la empresaria.

"Cuando hay bonita luz en la oficina... 🙃💋", escribía la actriz junto a dos fotografías en las que aparece con calentito jersey de cuello redondo, confeccionado en lana merino, color negro y estética noruega de Chiara Ferragni Collection. Unos minutos más tarde, tanto los perfiles sociales de la firma italiana como la propia Chiara, con un llamativo "Oh dios mío, una diosa", comentaban en la publicación de la actriz. Pero este intercambio de mensajes no ha sido lo realmente llamativo, sino que lo importante ha sido la clara conexión estilística que ha habido entre ambas al descubrir que hace unos días la influencer también apostó por este mismo diseño durante su fin de semana familiar en Courmayeur (Italia), alegando que era "su favorito" de la colección. La pieza en sí está disponible en tres colores y su precio actual es de 295 euros en la web de la marca.

Claro que, aunque para Chiara y Danna el color negro sea el elegido, el resto de hermanas Ferragni parece tener una opinión distinta. Y es que, tanto Valentina como Francesca han incorporado este diseño a sus looks de otoño, aunque ellas lo han preferido llevar en color blanco y con cuello alto. Las posibilidades para combinar ambos modelos, a juzgar por las imágenes, son de lo más versátiles, ya que mientras la empresaria italiana ha preferido seguir la estela cromática y conjuntarlo con un pantalón de tipo boyfriend 'efecto cuero' y animal print, también de su firma, la actriz ha preferido darle un toque más urban apostando por unos vaqueros clásicos, un estilismo muy similar al de Valentina y Francesca, quienes también se han decantado por unos tejanos.