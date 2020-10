Rosalía le copia uno de sus looks más increíbles a Kim Kardashian, ¿a quién le queda mejor?

Por si no había quedado suficientemente claro a estas alturas, Rosalía es ya íntima de las Kardashian y hasta podría empezar a considerarse parte de su klan. Realidad basada en hechos como su bonita relación de amistad con Kylie Jenner, así como uno de sus últimos trabajos en colaboración con Travis Scott y hasta sus múltiples guiños a todos los miembros, incluso a Stormi. Y, como era de esperar, tarde o temprano dicha cercanía iba a derivar en estilos de vestir similares e, incluso, idénticos. De hecho, eso es justo lo que acaba de pasar y, esta vez, Kim Kardashian lo llevó primero.

¿Te suena este conjunto con el grabado icónico de Balmain? Si sigues a las Kardashians en redes sociales probablemente sí. Y es que el rostro más famoso del klan, Kim, ya lo estrenó hace unos días. Ahora, Rosalía le copia el conjunto de mallas estilo ciclista y top con hombreras firmado por Balmain para una noche en Nueva York. Así es como lo lució también Kim Kardashian, aunque ella lo estrenó en casa. A ninguna de las dos les falta un solo detalle, desde los guantes, pasando por el bolso a juego y hasta una mascarilla protectora. Todo ello protagonizado por el logo de la maison que ya es una fuerte tendencia a la vista.

Dicho conjunto, perteneciente a la colección Ready-to-Wear Primavera-Verano 2020 de Balmain no solo ha enamorado a Kim Kardashian y a Rosalía. También Jennifer Lopez ha posado con el mismo en su cuenta de redes sociales. ¿Quiere decir esto que estamos ante el total look favorito de las celebrities para esta y la próxima temporada? Por si se da el caso, ten muy claro que las hombreras se llevan en clave extrema, bien puntiagudas y protagonistas. Las mallas de estilo ciclista ya no son exclusivas de las Kardashians y los estampados en versión logo prometen arrasar con todos los demás.

En los últimos meses, Rosalía está subiendo mucho más contenido a sus redes sociales. Contenido que, lejos de tener mucho que ver con su música, se basa en sus mejores estilismos. La cantante catalana no deja de demostrar lo fan de la moda que es y lo al día que está de las tendencias del momento. Este ha sido su último look pero no cabe duda de que en poco tiempo volveremos a deleitarnos con una de sus propuesetas de temporada.