Cualquier duda sobre cómo llevar traje con zapatillas queda resuelta en este look de Emily Ratajkowski

Que las zapatillas se han despojado de su espíritu exclusivamente deportivo para convertirse en un calzado más a la hora de crear estilismos informales, pero también apuestas tan sofisticadas como los looks de alfombra roja que actrices como Millie Bobby Brown o Kristen Stewart han culminado con sneakers, es algo que no admite debate. El poder de este zapato cómodo es ilimitado cuando se trata de dotar de un aire diferente a la mezcla más sencilla. Y precisamente esto es lo que ha conseguido Emily Ratajkowski con su último look de calle, en el que ha transformado el traje más sobrio en una apuesta urbana perfecta para los meses de frío en los que quieras ir cómoda sin apostar por vaqueros ni vestidos.

La modelo ha sido fotografiada paseando por las calles de Nueva York en compañía de su marido Sebastian Beard con un dos piezas de chaqueta y pantalón de líneas relajadas. Una propuesta de estética clásica que contrasta con las elecciones habituales de la modelo, donde no faltan los guiños a las tendencias. De hecho, hace poco demostraba que para actualizar un traje masculino solo hacía falta una prenda clave, el cropped top. Ahora, con un look más formal y serio, la top ha optado por dejar que sean los complementos y el calzado las piezas que den un nuevo aire al conjunto de trabajo más convencional. El bolso de asa corta en color naranja oscuro se integra a la perfección en el look, destacando sobre el azul marino que domina el vestuario. En este caso, son las zapatillas la apuesta que resta sobriedad al conjunto, sin afectar a la sencillez del mismo. En color blanco, Emily consigue gracias a este diseño atemporal que el traje de americana y pantalón resulte juvenil, relajado y muy versátil, ya que lo imaginamos tanto en un look de trabajo (siempre que el dress code permita este tipo de calzado), como en una tarde de compras por la ciudad o en un estilismo de noche diferente. Pero no es la primera vez que la maniquí se decanta por esta fórmula de estilo, de hecho, es una de sus preferidas.

Como decíamos, hace solo unas semanas, convertía un traje oversize en un look de lo más favorecedor al incorporar un top de punto como alternativa a la camisa. También en esa ocasión, las zapatillas (el modelo 574 de New Balance) fueron las aliadas perfectas para acertar con el toque final. Y, posterior a este look en clave XL, es el conjunto negro total que la fundadora de Inamorata llevó a comienzos de mes, también por las calles de Nueva York. Fiel a su estilo y a su gusto por las tendencias, cambió el traje de siempre por una versión muy 2020 integrada por una americana corta, una de las prendas con mejor acogida de la temporada y un pantalón de pinzas de tiro alto con mucha caída. El conjunto forma parte de la colección cápsula que acaba de lanzar en colaboración con la firma Nasty Gal. Un binomio poderoso y muy cómodo que conquistará a esas chicas que buscan nuevas opciones más allá del chándal o el pijama para trabajar desde casa. También con este look volvió a confiar en las zapatillas para culminar la combinación.

Si tenías alguna duda acerca de cómo llevar el traje con zapatillas, inspírate en estas tres apuestas de Emily para ser la mejor vestida de cualquier plan del invierno sin grandes esfuerzos ni looks previsibles. La clave para evitar errores y mantener la versatilidad de la combinación es decantarse por la estética effortless con dos piezas de tonos neutros y lisos y zapatillas blancas. Acertarás seguro.