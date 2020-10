El próximo objetivo de Zara: que lleves los mismos vaqueros que tu novio

Si algo define a la Generación Z, aparte de su conciencia sostenible y solidaria, es que, en general, no creen en la distinción binaria de géneros; una forma de pensar que se ha reflejado directamente en el auge de la moda genderless. Crear diseños unisex es la fórmula sobre la que nacieron firmas como Lamarel, Saye o Hawkers, y una tendencia a la que también se han apuntado desde Emily Ratajkowski hasta Bershka. Esta temporada es otra división de Inditex, Zara, la que lanza una colección de ropa sin género con todas las claves para convertirse en superventas.

Vaqueros iguales para chico y chica

Camisas oversized, camisetas básicas, cazadoras e incluso un mono de trabajo forman parte de la colección Denim Wo(man) en la que Zara propone diseños similares para hombres y mujeres. De hecho, algunas de las prendas tienen exactamente el mismo diseño tanto en la línea masculina como en la femenina. Pero, sin duda, las prendas estrella (y con vocación de best sellers) son los vaqueros que protagonizan las imágenes de la campaña; cuatro diseños de estilo vintage y pernera recta en distintos tonos que, en las fotografías, llevan de forma coordinada él y ella.

Con esta propuesta, Zara sigue los pasos de su hermana menor, Bershka, que ya en verano se atrevió a vestir a sus modelos, chico y chica, con el mismo look, igual que hizo Emily Ratajkowski en su firma Inamorata. Eso sí, mientras todos esos diseños previos eran estampados y más llamativos, el lanzamiento de Zara se compone enteramente de básicos, en tonos neutros como blanco, negro y denim, con lo que no solo se aseguran un mercado más amplio, sino que actualizan esa escena tan típica de las películas en la que, a la mañana siguiente, ella se pone la camisa de él. Y es que hoy la moda es abierta y libre, y los límites entre secciones apenas existen. ¿O es que si eres chica y llevas una camiseta larga y unos vaqueros anchos es porque, obligatoriamente, no son tuyos?