Rosalía y el vestido de punto deportivo con vocación de convertirse en viral

Entre singles, colaboraciones y una fuerte presencia en redes sociales, Rosalía mantiene su protagonismo a diario. Sin embargo, algo a lo que está acostumbrando a sus seguidores con más frecuencia es a mostrar sus looks del día. Primero fue el look que "amas u odias" que dividió a sus fans, después el vestido deportivo negro más sencillo y, este fin de semana, el posado con bañador color nude más aplaudido. Pero como ahora la artista catalana también ha decidido convertirse en referente de estilo internacional, acaba de subir una nueva propuesta de look. Una vez más, con vocación protagonista a través del vestido y los zapatos menos habituales.

- Rosalía deslumbra en el desfile de Savage x Fenty, de Rihanna, con un poderoso look lencero

Rosalía y el vestido de punto deportivo que mejor queda con las zapatillas más exclusivas

Rosalía, o 'Diosalía', como la llaman algunos de sus seguidores, acaba de dejar a todos sin palabras, una vez más. Y no, esta vez no tiene nada que ver con un nuevo remix en colaboración con otro cantante, ni siquiera con sus escuchadísimos singles. Por enésima vez este mes, la cantante catalana ha demostrado que también es referente de estilo. Más concretamente, del estilo deportivo que, aún adaptado a las tendencias otoño-invierno 2020/21, ella se encarga de hacerlo propio. ¿Cómo? Uniendo piezas que solo ella es capaz de unir y, por supuesto, con prendas de excepción que no tardarán en agotarse.

- El úlitmo guiño de Rosalía a Stormi es la prueba de la fantástica relación que tiene con las Kardashian-Jenner

Como ya habrás podido comprobar, los vestidos de punto son una fortísima tendencia esta temporada. Las grandes firmas de moda se encargaron de situarlos en el mapa de las tendencias a través de diseños sencillos, líneas clásicas y, sobre todo, colores neutros. Sin embargo, y teniendo en cuenta que Rosalía se lo lleva todo a su terreno, ella tenía que estrenarlo a su manera: con un diseño de corte deportivo y líneas coloridas. En la galería encontrarás todos los elementos que componen el último estilismo de la cantante catalana.