Zara sorprende con su lanzamiento más inesperado... ¡un carrito de la compra!

Hace solo unos días, Zara daba a conocer su última campaña, un soplo de aire fresco que rompe con la tendencia omnipresente del 2020, las mezclas comfy, pare reinterpretar la sastrería más sofisticada a través de looks de inspiración masculina con detalles muy cuidados. Pero ha sido su último e inesperado lanzamiento lo que realmente está dando que hablar, especialmente en el universo digital, donde muchos usuarios se han hecho eco de la nueva propuesta del gigante textil: un carrito de la compra. Sí, como lees. Después de incluir entre sus novedades varias piezas de cerámica creadas en colaboración con diferentes artistas especializadas en este tipo de creaciones, como Jade Paton o Jessica Hans, ahora a sus colecciones habituales se suma esta sorprendente apuesta. Dos carritos de la compra que nos han hecho pensar en uno de los desfiles más recordados de los últimos años: el de la colección Otoño/invierno 2014-2015 de Chanel, en el que Karl Lagerfeld transformó el Grand Palais parisino en un supermercado de lujo, donde las modelos desfilaban en muchos casos tirando de un carro de la compra.

Los dos carritos de la compra de Zara están disponibles en la tienda online por 49,95€. En color gris o verde caqui, ambos diseños presentan un acabado acolchado que hace un guiño directo a una de las tendencias más populares de este otoño-invierno, la de los abrigos guateados. Son plegables y presentan un bolsillo exterior rematado con cordones de inspiración alpina, otro detalle muy presente en zapatillas y accesorios vistos en el Street Style y que Zara lleva a su terreno de la manera más sorprendente. Pero, ¿qué hay detrás de este lanzamiento? Lo cierto es que resulta bastante desconcertante que Zara haya incluido este tipo de creaciones junto a sus colecciones de ropa y accesorios, si bien como hemos comentado anteriormente hace solo unas semanas sorprendía con Pottery, una colección cápsula que pone en valor el mundo del arte con varios jarrones y vasijas de cerámica, por lo que quizá estemos siendo testigos de una nueva estrategia en la que tienen cabida otro tipo de creaciones alejadas del mundo de la moda. Una manera diferente de seguir dando que hablar.

- Lee también: Estos son los 6 'best seller' de Zara que triunfan entre las expertas de todo el mundo

Además de los carritos, Zara ha incluido entre sus últimas novedades varias bolsas plegables. Diferentes diseños con estampados diversos (cuadros vichy, dibujos geométricos, margaritas...) que se venden por separado o en packs de dos bolsas. Estos diseños prácticos presentan un interior de rejilla y cordones ajustables perfectos para llevar al supermercado cuando no vayas a hacer compra grande y no quieras utilizar la bolsa de plástico. Junto con estas bolsas, también hay diseños tipo tote bag, que el gigante textil presenta en un cómodo formato que permite doblarlo sobre sí mismo para que no ocupe espacio. Un modelo que podrás llevar también a la hora de hacer la compra o incluso integrar en un look de calle.