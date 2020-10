El peto vaquero que María F.Rubíes no se quita desde antes de ser mamá

Son tantas y tan diversas las tendencias otoño-invierno a las que prestar atención este año, que muchas veces es muy difícil priorizar entre unas y otras. Sin embargo, cuando hay una prenda que se vuelve viral y las chicas más seguidas coinciden llevándola, puedes estar segura de que es un acierto. Es precisamente el caso del peto vaquero que María F. Rubíes no se ha quitado desde que está embarazada y, ahora, después de dar a luz. Así lo lleva luciendo la influencer española todo este tiempo y así vas a llevarlo tú hoy mismo.

Confirmado: el peto vaquero de María F. Rubíes es supertendencia (tanto si estás embarazada como si no)

Podría tratarse de una propuesta de moda aislada pero muy bien acogida por los seguidores de María F. Rubíes, pero no. El peto vaquero es una de las prendas más codiciadas de la temporada y, aunque la influencer española ya lo ha demostrado, lo cierto es que también se lo hemos visto a grandes instagrammers como Chiara Ferragni, a supermodelos de la talla de Kendall Jenner y, dentro de nuestras fronteras, también a María Pombo en sus looks premamá. Así lo ha hecho también María F. Rubíes, que hace poco que dio a luz a su primer hijo y que, aún así, sigue apostando por el peto como prenda estrella. Y es que, además de ser tan fácil de combinar como unos vaqueros clásicos, es mucho más cómodo porque, gracias a su corte recto, no queda ceñido.

Con qué queda bien el peto vaquero más versátil de María F. Rubíes

Si eres seguidora de la influencer, te habrás dando cuenta de la fuerte debilidad que siente por los conjuntos de punto. Por lo tanto, es una buena idea copiarle el estilo y apostar por este tipo de prendas, incluso cárdigans bordados, para complementar el estilismo. Y eso es precisamente, lo que ha hecho María F. Rubíes en su última foto: combinarlo con un jersey de punto blanco para dar con un look clásico pero, al mismo tiempo, muy acertado y favorecedor. Sin embargo, desde que se quedó embarazada, siempre ha demostrado una gran devoción ante esta versión noventera de los vaqueros clásicos, llevándolo incluso con ropa interior en su sesión premamá más bonita y aplaudida.

Con este y todos los looks anteriores, María F. Rubíes confirma la tendencia en vaqueros noventeros que está triunfando en todo el mundo: peto vaquero + prendas de punto o incluso lencería. Si vas a invertir en una prenda denim este otoño y quieres que sea llamativa y especial, tenlo muy claro: los petos vaqueros son pura tendencia y en la galería encontrarás tres opciones de compra asequibles y, por supuesto, a la última que vas a querer llevar todo el invierno... ¡estés embarazada o no!