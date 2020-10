Si no te gusta llevar minivestidos, este diseño 'midi' de cuero de Hailey Bieber es lo que esperabas

En una temporada en la que, en cuestión de moda, los tributos a diferentes décadas del pasado están a la orden del día, tienes que saber que los años 80 son los que más protagonismo se están llevando. Si bien el grunge más desenfadado de los 90 es del todo habitual y las prendas de corte setentero suelen estar entre las más vendidas, cuando se pone el sol, son el cuero, los brillos, las hombreras y la joyería dorada los encargados de triunfar. Así lo acaba de demostrar Hailey Bieber que, una vez más, confirma que un vestido midi puede ser mucho más explosivo y llamativo que algunos little black dresses.

El nuevo vestido de cuero de Hailey Bieber es de corte 'midi', ceñido y se combina así

En parte gracias a su estilista, Maeve Ralley, Hailey Bieber ha conseguido convertirse en una icono de la moda con un estilo de lo más marcado. Aunque en la mayoría de sus looks están presentes los componentes oversized y la estética deportiva, cuando la modelo quiere un aire explosivo, no tiene rival. Así, tras fittings y fittings con su estilista, la modelo siempre acierta. En este caso, Hailey acaba de demostrar que muchas veces un vestido negro no tiene que ser mini para llamar la atención. De hecho, ella ha optado por uno a media pierna, confeccionado en cuero y, sin duda, es uno de los aciertos de estilo de la semana.

Cómo combinar un vestido de cuero midi como el de Hailey Bieber

Tal y como apuntan las tendencias del momento, los looks monocromáticos son siempre una buena opción. Sobre todo de noche, cuando el negro se apodera de todo y te asegura un acierto a todos los efectos. Por otro lado, lo bueno que tiene un vestido de cuero como el que lleva Hailey Bieber es que, al ser liso, sus posibilidades de combinación son mucho más amplias. De ahí que la modelo se haya mantenido sobria con unas sandalias en el mismo color pero que, sin embargo, haya querido añadir un toque protagonita a través del bolso animal print más codiciado.

Para ser más específicos, y aunque encontrarás todo lujo de detalle en la galería, el diseño de cuero escogido por Hailey Bieber lo firma Magda Butrym. La modelo lo decide combinar con las sandalias de tacón más altas, con tiras al tobillo, de la marca Femme L.A. Por último, y como broche de oro superacertado, añade un toque protagonista con el icónico Clutch the Pouch de Bottega Veneta, con el estampado de cebra más solicitado de la temporada. Además, Hailey lleva collares dorados de Anita Ko, una mascarilla negra de Akings y la manicura XL color verde que está a punto de convertirse en supertendencia. El resultad, tan sexy como un vestido corto pero mucho más sofisticado.