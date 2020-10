El nuevo 'total look' o cuando un estilismo monocolor es la mejor opción

Los estilismos total look son la clave para conseguir un golpe de efecto a través del vestuario sin abrazar mezclas complicadas ni tendencias extravagantes. Estas mezclas uniformes, que integran conjuntos monocolor o estampados coordinados, cada vez son más habituales en el Street Style de las grandes capitales de la moda. París, Milán, Londres... las invitadas y modelos que por allí circulan sorprenden (y aciertan) con mezclas denim on denim renovadas, cómodos dos piezas de camiseta y falda de punto o alternativas más arriesgadas del traje clásico de chaqueta y pantalón. Esta fórmula, vista en la pasarela de firmas como Stella McCartney, Zimmermann o Louis Vuitton, da lugar a creaciones aptas para el día a día más informal (por ejemplo, las de inspiración deportiva) pero también para ocasiones que implican un código más elaborado. En el nuevo vídeo de FASHION encontrarás las 10 formas de rendirte al total look más allá del otoño.

