Blusa de volantes y minifalda elástica: María Pombo presume de curvas premamá en su 26 cumpleaños

Ayer fue un día de lo más especial para María Pombo, y es que cumplió 26 años en el que es, sin duda, el momento más dulce de su vida. En el ámbito profesional arrasa por completo -prueba de ello es, sin ir más lejos, que esta semana debutaba en una entrevista en El Hormiguero- y, en el personal, está esperando su primer hijo, que nacerá en poco más de dos meses. En plena vorágine de felicidad, la influencer ha soplado las velas junto a sus seres queridos y, como no podía ser de otra manera, ha escogido para ello un acertado conjunto que ha conquistado por completo a su más de millón y medio de seguidores.

Cambio de estrategia

Desde que anunciara su embarazo a finales de junio, los looks de María han despertado aún más expectación, y es que sus fans estaban deseando ver cómo marcaba sus primeras curvas. Lo cierto es que hasta hace unas semanas se ha decantado por lo general por prendas oversize y siluetas estratégicas que ocultaban la barriguita, pero ahora que afronta el tercer trimestre de su embarazo, no duda en enfundarse en modelos muy entallados, como el minivestido negro que lució en televisión hace apenas unos días. Sin embargo, sigue manteniéndose fiel a la máxima de no utilizar (en la medida de lo posible) ropa de la sección premamá, una estrategia que cada vez es más popular y que también siguieron desde Meghan Markle hasta Sophie Turner.

- María Pombo muestra el antes y el después del espacio favorito de su casa: el vestidor

La mejor embajadora de su marca

Como no podía ser de otra manera, la influencer hizo partícipes a sus seguidores de todo lo que hizo en su día, que comenzaba con una sorpresa de su marido, quien le escondió 26 regalos por toda la casa. Al compartir los vídeos en los que iba abriendo los paquetes, pudimos descubrir el look que había escogido para la ocasión, y es que, lejos de hacerlo en pijama o ropa de estar por casa, llevaba un estiloso conjunto del que posteriormente dio más detalles. Aunque de primeras podía parecer un vestido, ella misma aclaró que se tratan de dos piezas diferentes, que están firmadas por su propia marca, Name The Brand.

- El 'baby boom' 2020 a través de los looks que ocultaron los embarazos

Futuro éxito de ventas

La blusa cuenta con volantes en los hombros, mangas ligeramente abullonadas y detalles elásticos tipo 'nido de abeja' en puños y cuello, mismo efecto que se repite en la minifalda. Este tejido flexible hace que se adapte a todo tipo de siluetas, y que María pueda ponérsela incluso con su barriguita de 7 meses de embarazada. El conjunto, confeccionado en un tejido estampado efecto tie dye en tonos marrones y negros, no se encuentra a la venta todavía, pero sabemos que ambas prendas forman parte de la colección Portobello y que podrán comprarse en las próximas horas.

- Si estás cansada de la clásica camisa blanca, María Pombo sabe cuál es la alternativa perfecta