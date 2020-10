Rosalía se supera a sí misma y logra un nuevo hito con su impresionante posado en bañador

A pesar de que la mayoría de nosotras ya estemos metidas de lleno en el otoño y, por desgracia, veamos como algo lejano los vestidos de tirantes, las sandalias y, especialmente, los bañadores, todavía hay afortunadas que alargan el verano y continúan disfrutando de los rayos de sol, como por ejemplo Rosalía. Al otro lado del charco, la cantante ha estado esta semana de vacaciones y nos ha dado mucha envidia tomando el sol subida a bordo de un barco. Tras impactar con su actuación en el impresionante desfile de Savage x Fenty de Rihanna, se ha tomado un par de días de descanso, de los que ha dejado constancia a través, cómo no, de sus millonarias redes sociales. Una vez más, la intérprete de TKN se ha superado a sí misma y está batiendo recórds con estas imágenes que no han dejado indiferente a nadie.

Impecable look de baño

"Se acabó lo que se daba🥺☀️" ha escrito junto a dos fotografías muy parecidas en las que posa mirando a cámara con la costa de fondo y ataviada únicamente con un sencillo traje de baño, dando a entender que está apurando las últimas horas de su escapada. Siguiendo una de las tendencias que ha triunfado este verano entre las expertas en moda, ha apostado por el minimalismo mediante un bañador de escote redondeado, tirante ancho y tiro alto en tono nude que se funde con su piel. Además, no ha querido renunciar a sus características joyitas doradas ni siquiera para darse un chapuzón, demostrando una vez más que no deja ningún detalle al azar.

- Adivina: ¿en qué icónica muñeca de los 2000 se ha convertido Rosalía con su look viral?

Auténtico éxito en redes

Como era de esperar, este espectacular posado no ha dejado indiferentes a sus seguidores , quienes no han tardado en llenarle el muro de mensajes. A los comentarios de sus más de 13 millones de fans se han unido los de rostros tan conocidos como el diseñador Alexander Wang, que ha escrito "AHÍ está 🖤🖤🔥🔥", o las actrices Greta Fernández, Inma Cuesta y Najwa Nimri, quienes han dejado claro mediante emoticonos lo mucho que les han gustado las fotografías. No han pasado ni 24 horas y la publicación supera los 2,8 millones de likes, un hito con el que se supera a sí misma, y es que no en vano Rosalía es una de las reinas de Instagram (y una de las 4 españolas más seguidas en esta red).

- El guiño de Rosalía a Stormi, la última prueba de su fantástica relación con las Kardashian

Se supera a sí misma

Hace tan solo un par de días comentábamos la auténtica revolución que había sido su última imagen, en la cual posaba con un minivestido negro en clave deportiva, también a bordo del barco. Varios medios internacionales se hicieron eco de este look debido a la gran cantidad de 'me gustas' y comentarios que recibió, bautizándolo como el 'look de los 2 millones', pero Rosalía, imparable, ya ha superado este récord. ¿Llegará a los 3 millones esta vez? Hagan sus apuestas.

-¿Rihanna y Rosalía trabajando juntas... y en una pasarela? 😍