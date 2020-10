Gigi Hadid enseña el regalo más tierno que ha recibido su hija recién nacida

Ha pasado mucho tiempo desde que el mundo supo que Gigi Hadid estaba embarazada, desvelado por ella misma en una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show. Sin embargo, sus fans siempre han querido estar informados de todo... pero no ha sido así. La modelo ha mantenido su vida más privada que nunca y hasta le costó mostrar al mundo su tripita premamá. Y, aunque sí llegó a hablar sobre sus antojos, sensaciones y demás asuntos de mujer embarazada, en realidad quedaba mucho por saber de ella y de su bebé. De hecho, y cuando ya había nacido, muchos pensaron que a Bella Hadid se le había escapado el secreto y no fue hasta pasados unos días que Gigi Hadid subió la primera foto a sus redes sociales. Por eso, cuando la modelo sube cualquier cosa relacionada con su hija recién nacida, acapara todos los titulares. Y eso es justo lo que vuelto a lograr hoy.

Teniendo en cuenta que incluso la historia de amor entre la modelo y el ex integrante de One Direction permanece confusa para el resto del mundo, no es de extrañar que la situación sea la misma, o más estricta, con su hija en común. Y, aunque Gigi Hadid es una de las grandes protagonistas del baby boom más sonado de los últimos años, sus seguidores reciben la información a cuentagotas, en comparación contras futuras mamás como Romee Strijd o Sandra Gago. Aunque, cuando hay noticias, son tan tiernas como el último regalo que han recibido. Esta vez, de parte de un gran amigo de la modelo, Tan France.

El diseñador británico mandaba a Gigi y a Zayn, para su hija, dos bodies con la grabación bordada más bonita: "Zigi's Girl" o, lo que es lo mismo, "la chica de Zigi". Zigi hace alusión a la unión de los nombres de sus padres, término con el que los fans han identificado a la pareja desde que empezaron a salir. Bajo esta foto, que Gigi subía a sus redes sociales, escribía: "¡Dios mio! Te quiero mucho", refiriéndose a Tan France. Ya solo queda saber qué nombre le han puesto a la pequeña, información que aún hoy permanece oculta.