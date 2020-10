Cualquier cita nocturna es buena para copiar el look de fiesta de Tamara Falcó

Menos es más. Esta es una regla de moda que siempre funciona, sea cual sea tu estilo, la época del año o tu tipo de cuerpo. La sencillez brilla en cualquier momento y, además, se puede conseguir de una forma más fácil de lo que piensas. De ahí que los looks más minimalistas hayan sido los grandes triunfadores de las semanas de la moda internacionales, posicionándose como los más vistos y en pura tendencia otoño-invierno 2020/21. Incluso para tus citas nocturnas más elegantes, Tamara Falcó desvela la clave que demuestra que ir arreglada nunca ha estado reñido con apostar por las prendas clásicas que, de hecho, seguro que ya tienes en tu armario.

Si hace unos días nos sorprendía con el kimono made in Spain más especial, ahora Tamara Falcó se ha ceñido a un patrón mucho más clásico (pero igual de acertado). Más concretamente, ha apostado por el total look en negro integral que siempre, pase lo que pase, resulta un acierto a todos los efectos. Total look que ha compuesto a base de unos pitillo negros de lo más básicos, unas sandalias en el mismo color y de tacón generoso y, la joya de la corona, una blusa con transparencias perfecta. Aunque no sea un look de alfombra roja, sí resulta ideal para las noches de invierno más elegantes, tanto para una cena entre amigas como para una cita romántica. Dicho estilo recuerda mucho al de su madre, Isabel Presyler, salvo que Tamara ha sabido añadir sus toques más actuales y, así, adaptarlo a cada tendencia del momento.

Encuentras la blusa, con sello español de Ailanto, los vaqueros negros de Guess y las sandalias de tacón de Lodi en la galería. Haz como Tamara Falcó y demuestra al mundo que también se puede salir de fiesta con un total look negro, clásico pero impecable. A veces solamente necesitas una blusa protagonista y unos elementos acordes a la misma.

