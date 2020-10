El look de los 2 millones de 'likes': Rosalía triunfa con el minivestido negro más deportivo

Que el little black dress figure en la lista de prendas de un adecuado armario cápsula de temporada no significa que tenga que ser de una forma concreta o muy clásico. De hecho, y según aseguran los expertos en moda, un vestidito negro puede ser tan largo o corto como te guste, tan fluido o ceñido como se adapte a tu estilo y con manga larga, corta, encaje, cuello alto... Las posibilidades son infinitas y todas ellas están plenamente aceptadas, también en las tendencias otoño-invierno 2020/21 del momento, pero el acierto está asegurado. Y para prueba, el último look de Rosalía, que ha superado los dos millones de likes en cuestión de horas.

- El guiño de Rosalía a Stormi es la prueba de la fantástica relación que mantiene con las Kardashian

Rosalía y el 'little black dress' (agotado) que ha causado sensación entre sus seguidores

Hace unos días, María Pombo lucía un minivestido negro de corte clásico y en combinación con una gabardina tradicional. Muy lejos de dicho estilo figura el diseño que ha escogido la cantante catalana, de corte mucho más deportivo, con tirantes finos, espalda descubierta, logo en un lateral superior y combinado con unas bailarinas de cuña muy especiales. Con esta foto, Rosalía ha superado ya los dos millones de 'me gustas', algunos más que los que consiguió en la foto de su cumpleños e, incluso, en el del look que llevó al desfile de Fenty. La misma Naomi Campbell ha comentado su foto con un "Preciosa, bebé", así como el maqulilador de Kylie Jenner, Ariel, que escribía esto: "🔥🔥".

- La conexión de estilo entre Rosalía y Bella Hadid en el videoclip de 'TKN' y otras curiosidades del vestuario

Por desgracia para las que se hayan enamorado del diseño de Rosalía, que pertenece a la firma GCDS, no quedan existencias del mismo. Sin embargo, en la galería podrás encontrar otro vestido de la misma marca, de características similares pero mucho más adecuado para las bajas temperaturas. Lo que sí podrías comprarte son las bailarinas que lleva la arista catalana en combinación con dicho look, pertenecientes a la colección primavera-verano 2020 de Prada, con suela XL y tiras negras.

- El motivo FASHION porque el Rosalía se ha convertido en 'Diosalía' según sus fans

Los dos detalles del look de Rosalía que sus seguidores no han pasado por alto

Aunque a simple vista lo que llama la atención es tanto el minivestido negro como las bailarinas de Prada, lo cierto es que hay dos pequeños detalles que requieren de un extra de atención. Uno de ellos es el pelo suelto adornado con minitrenzas a ambos lados del rostro. Este estilo, de estética setentera, también ha gustado mucho a sus fans. Por otro lado, y contra todo pronóstico, Rosalía no lleva la manicura a la que nos tiene acostumbrados. Si te fijas bien, tiene las uñas más o menos cortas y, a simple vista, sin pintar o en algún color neutro y nada llamativo.