Kim Kardashian triunfa con los pantalones de cuero que encuentras con sello 'made in Spain'

Con tantas nuevas tendencias otoño-invierno 2020/21 en términos de pantalones, mucho nos tememos que los vaqueros de toda la vida están a punto de pasar a un segundo plano (si no lo han hecho ya). Con la llegada de tejidos como el de punto o diseños como los de tipo sastre, los clásicos de siempre peligran, y mucho. De hecho, puedes estar segura de que los pantalones efecto piel o de cuero, sin ir más lejos, son los grandes triunfadores este año y Kim Kardashian acaba de corroborar lo que los diseñadores ya propusieron sobre la pasarela en su momento. ¿Quieres lanzarte a la tendencia hoy mismo? La socialité y Zara te animan.

El 'total look' marrón chocolate que Kim Kardashian estrena con pantalones de piel y 'body'

Aunque estás más acostumbrada a verla con mallas estilo ciclista, es cierto que Kim Kardashian también es una fiel suscriptora de los pantalones de piel. Pantalones que, en lugar de llevarlos en negro, luce en muchos colores diferentes y de lo más atrevidos. En esta ocasión, la estrella de Keeping Up With The Kardashians se ha rendido a los encantos del que es uno de los tonos más en tendencia de este otoño-invierno: el marrón chocolate. ¿Cómo? Con los pantalones de piel que, de hecho, también están triunfando en tu tienda favorita, Zara.

En su última foto subida a las redes sociales, Kim Kardashian enamoraba a todos con un estilismo que, a priori, puede parecer polémico pero, en realidad, es del todo favorecedor y en tendencia. Más concretamente, y como verás con más detalle en la galería, la socialité ha llevado uno de sus tradicionales bodies en combinación con los pantalones de piel marrón chocolate más bonitos, unos salones con grabado estilo serpiente y, por supuerto, el Birkin de Hermès compañero. ¿Quieres recrear su estilismo monocromático al completo? Lo tienes en Zara.