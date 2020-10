Carmen Santacruz, la modelo que se inspiró en Brooke Shields y Diana Ross para crear su propia firma de invitadas

Antes del parón obligado que comenzó en el mes de marzo, Carmen Santacruz viajaba por todo el mundo consolidando, paso a paso, su carrera como modelo. Como nos contaba hace unos meses en FASHION, pronto planea mudarse a Nueva York para dar el próximo paso de gigante en la industria, pero mientras, la agenda de esta onubense de ojos verdes está repleta de compromisos profesionales, a los que ahora se suma su proyecto más ambicioso y personal, el lanzamiento de Satela, una firma de invitadas con diseños hechos en España. "Satela llevaba varios años rondando en mi cabeza, pero no es hasta hace un año cuando todo empieza a coger forma y tomo la decisión de registrar la marca. Me encantaría contaros que ha sido un proceso fácil pero no es así, debido a la pandemia tuvimos que retrasar la fecha de lanzamiento. Lo que esperábamos tener disponible a principios de primavera, acabamos presentándolo en julio. Aun así y a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, la colección ha sido muy bien recibida por nuestras clientas. Creemos que esto ha sido por la versatilidad y el halo de atemporalidad que caracterizan a nuestras prendas", explica a la web de FASHION acerca del comienzo de este nuevo sello.

Captar lo atemporal

Como no podría ser de otra forma teniendo en cuenta su vínculo con el mundo de la moda, Carmen además de ser la fundadora de la firma, forma parte activa del proceso de creación, ella misma se prueba los diferentes diseños en la diferentes fases de confección hasta que las muestras estaban perfectas. Una vez terminada la colección, nadie mejor que Carmen para lucir los looks finales en la tienda online. "Cuando empezamos a diseñar la colección, me pregunté a mí misma qué prendas necesitaba como fondo de armario y de ahí, surgieron los diseños que hoy podemos ver en nuestra página web. En esta primera colección, veréis que predomina el azul marino porque me parece el color para ser la invitada más elegante y sofisticada. Además, nos permite de manera sutil, huir del negro".

Brooke Shields y otras mujeres que inspiran la colección con sello español

Satela es una marca de invitadas con diseños con sello español, confeccionados en un taller de Madrid que permite a Carmen poder seguir de cerca todo el proceso: "El taller se encuentra en Madrid por lo que esto nos ayudó mucho a agilizar en cierto sentido el proceso de creación de las prendas. Una vez los patrones eran confeccionados, yo misma era la que me probaba una y otra vez las muestras hasta que consideraba que estaban perfectas". Entre las creaciones, encontramos vestidos midi de líneas depuradas y estética minimalista que, lejos de resultar sobrios, consiguen favorecen al máximo el cuerpo femenino gracias a detalles como los fruncidos. Tampoco faltan los conjuntos dos piezas de chaqueta y pantalón, una fórmula cada vez con mejor acogida entre las invitadas españolas. El clásico mono, en su versión más próxima a las tendencias, se incluye también en esta primera colección, que se completa con tops y camisas fáciles de reciclar más allá de celebraciones. Todos ellos bautizados con nombres de mujeres con las que Santacruz se siente siempre inspirada: Diana Ross, Olivia Newton-John, Brooke Shields... "Son ellas las que me han ayudado a crear no solo piezas sino también a perfilar esa mujer que quiero que se sienta cómoda llevando una de nuestras prendas".¿Cuál sería su look de invitada perfecta para las semanas de otoño-invierno? Apostaría por "una bonita estola de seda o pelo sintético. Unos elegantes stilettos y una prenda de la colección de Satela, el conjunto Diana Ross en azul marino, por ejemplo".

Próximos desafíos de la firma

A pesar de las dificultades iniciales y los retrasos para lanzar el proyecto ocasionados por la crisis sanitaria, Carmen está más que contenta con la buena recepción que ha tenido la marca. Una de las razones podría ser, como sostiene la modelo y diseñadora porque "España en general, es uno de los países que más invierte a la hora de organizar eventos como ceremonias, ferias, inauguraciones... nos encanta celebrar y es por ello, por lo que me gusta tanto vivir aquí. Estas son las razones por las que nace Satela, para acompañar en ese día especial a las mujeres que quieren celebrar y divertirse".

Entre los desafíos que Satela sitúa en su horizonte está su internacionalización y su compromiso a la hora de utilizar materiales sostenibles para la confección de sus diseños. "Ahora mismo solo estamos vendiendo en España, pero me sorprende la cantidad de correos que nos llegan de diferentes partes del mundo preguntando cómo pueden comprar algunas de nuestras piezas. Que Satela llegue a ser una marca internacional sería todo un éxito profesional para mí", añade Carmen Santacruz. Respecto a la sostenibilidad, tiene claro que la industria debe dirigirse hacia ese camino de moda responsable y apunta que "los consumidores a día de hoy comienzan a estar más concienciados y hay una cierta tendencia a una compra mucho más responsable y sostenible. Pensando en esto, uno de los propósitos de Satela de cara a las siguientes colecciones es crear piezas con un alto porcentaje de materiales sostenibles y continuar con la producción de estas piezas en España. Esto último se traduce en la generación de empleo; un grave problema que afecta a nuestro país a día de hoy a causa del Covid. Pensar que estoy aportando un granito de arena a la sociedad me hace tremendamente feliz".

Visibilidad en el universo digital

Cuando Carmen no está inmersa en su trabajo como modelo o supervisando los detalles de Satela disfruta del tiempo libre con su familia y amigos. Pero, desde hace un tiempo, montar a caballo se ha convertido en su afición preferida. "También aprovecho para volver a cocinar, desde que se acabó la cuarentena no he pisado mucho la cocina, pero soy de las que piensa que no hay nada mejor que un buen plato casero", añade. Como cualquier joven, hacer scroll en Instagram también forma parte de su día, más en su caso ya que esta plataforma es idónea para dar visibilidad tanto a su carrera como maniquí, como a su nuevo proyecto. Conocedora de la ventajas de esta aplicación, también subraya que la otra cara de la moneda puede ser complicada: "Instagram es una red social increíble que, si sabes utilizarla correctamente te abre muchas puertas. Personalmente considero que ya estoy en una etapa algo más madura en mi vida, pero soy consciente del peligro que supone para los adolescentes. Me gustaría aprovechar para señalar que no todo lo que se expone es cierto, y que detrás de todos esos perfiles maravillosos hay personas que como todos, tienen tanto días buenos como malos. Yo, en mi caso trato de mostrarme como soy, una persona luchadora que trabaja a diario para conseguir sus sueños". Unos sueños que, en el caso de su firma de invitadas, ya se ha materializado.