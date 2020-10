Sastrería renovada, chalecos y estampado de raya diplomática en la nueva campaña de Zara

Esta temporada, como viene ocurriendo desde hace unos meses, está dominada por las prendas de inspiración comfy. Vaqueros de líneas anchas, mocasines de tacón cómodo, jerséis en clave oversize... Opciones pensadas para no renunciar a la comodidad, ya sea en casa o en la calle, con conjuntos urbanos desenfadados que logran renovarse continuamente con guiños sutiles a las tendencias. Sin embargo, la nueva colección de Zara llega como un soplo de aire fresco para romper con esta estética informal. En lo nuevo del gigante textil, cuya campaña otoño/invierno 2020-2021 se ha dado a conocer hoy mismo, se reescribe una vez más el power dressing y el vestuario de trabajo se actualiza sin perder de vista a sus aliados habituales: faldas largas, camisas, abrigos sastre... Pero, entre las nuevas propuestas de la marca, el armario working adquiere un nuevo significado.

La modelo holandesa Rianne Van Rompaey, junto con Mona Tougaard, Sacha Quenby y Mika Schneider, se convierten en protagonistas de la nueva campaña, fotografiada por Steven Meisel, con estilismo de Karl Templer. En las imágenes en blanco y negro se desvelan algunos de los looks más poderosos, todos ellos culminados con un elaborado moño pulido rematado con una diadema trenzada. El hilo conductor de las nuevas creaciones se centra en los "códigos de la sastrería tradicional", explican desde la marca. Reinterpretados para adaptarse a la nueva temporada, veremos sofisticados trajes de chaqueta y pantalón, en los que la americana presenta una sutil silueta peplum que enfatiza la cintura. La falda midi, un imbatible para los looks de trabajo, no falta en la colección, y se cuela en su versión más versátil y minimalista.

¿Qué otras novedades forman parte de esta última colección? El chaleco, una de las prendas más buscadas del momento, también se integra en las apuestas de Zara. Esta prenda ayuda a proporcionar un nuevo aire al tradicional traje de chaqueta y pantalón. Las corbatas se lucen sobre las camisas más clásicas, y los gemelos, inspirados en la camisería masculina, son otros de los detalles que completan las novedades más apetecibles. Los colores están próximos a la paleta cromática de los meses de frío: ganan los tonos neutros pero también hay cabida para los estampados. La raya diplomática reafirma su éxito esta temporada gracias a su presencia destacada en lo último de Zara, así como el estampado de pata de gallo.

Frente a la elegante sobriedad de la ropa, destaca la riqueza de los complementos: collares de eslabones y pendientes en clave maximalista funcionan como una pincelada de color en las mezclas en blanco y negro. Las medias de rejilla se dejan entrever a través de las aberturas de algunas faldas largas, incluso al lucirse con pantalones y zapatos que dejan el empeine al descubierto. Las botas altas y los mocasines con tacón ancho y cómodo conviven con los clásicos zapatos de tacón, esta vez con hebilla al tobillo para potenciar la sujeción. Como toque final, el abrigo sastre que se alarga hasta el gemelo, una apuesta que merece un lugar destacado en el armario.