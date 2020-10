La sudadera 'chic' con la que Paula Echevarría disimula su tripita de embarazada

Si bien los pantalones joggers siguen sin estar del todo aceptados en muchos armarios, aún siendo la versión menos drástica de un chándal tradicional, las sudaderas sí llevan años integradas en la escala de tendencias. De hecho, ya son muchas las editoras de moda y estilistas que hacen el relevo a los jerséis de punto de siempre a favor de las mismas. Y eso es exactamente lo que ha hecho Paula Echevarría en su último look que, a juzgar por el estilo sporty al que se está rindiendo últimamente, tiene toda la pinta de que va a ser un recurso premamá de lo más habitual en su armario.

La sudadera más guay de Paula Echevarría para disimular tripita de embarazada

¿Look a base de sudadera y minifalda? Paula Echevarría dice sí. De hecho, no es la primera vez que recurre a este estilismo de aire colegial. Salvo que, esta vez, la actriz ha huído de los tonos neutros y ha optado por unir el negro y el rosa en un look premamá que muy pronto llevarán muchas. Combinación cromática que, de hecho, casa a la perfección con la que es una de las tendencias otoño-invierno 2020/21 más fuerte: las prendas de estilo colegio o instituto.

Como puedes ver en ambas imágenes, y más adelantae en la galería, Paula Echevarría ha sucumbido a los encantos de la última en tendencia en sudaderas: de estilo deportivo, sin capucha, con logo central y en algún tono pastel. La suya, de Sandro, la ha combinado con una minifalda con volante inferior y gris oscuro jaspeado, de Stradivaius. En los pies, lleva la última colaboración de Moisés Nieto con la legendaria firma de calzado, Hoff. Un bolso tote de Dior del mismo color que la sudadera y unas gafas de sol de su propio diseño son la guinda del pastel.

La clave de este último look de la actriz, entre otras cosas bastante obvias, es que es perfecto para disimular los primeros meses de embarazo. Gracias a la estructura holgada de la sudadera rosa, que ella combina con una minifalda pero que no mete por dentro de la misma, el resultado es plenamente favorecedor. Adquiere el look de Paula Echevarría, a completo, desde la galería.