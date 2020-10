Del armario de Victoria Beckham a las calles de Milán: la nueva falda 'midi' para looks de trabajo

Lo hemos visto en el Street Style con The Fringe Pouch, el bolso de flecos de Bottega Veneta; en la pasarela con los vestidos rasgados de Salvatore Ferragamo y en los abrigos de flecos de inspiración flapper con los que Prada imagina un otoño diferente. Los flecos son (super)tendencia y si bien las chaquetas de estética cowboy ya anticiparon tímidamente el éxito de estos adornos, en la temporada que atravesamos parece que su buena acogida aumenta por momentos. La diseñadora británica Victoria Beckham ha desvelado una forma sutil de rendirse a la tendencia: con una falda midi sencilla que se renueva con un bajo de efecto desflecado de lo más original. La propia creativa ha lucido este diseño en una de sus últimas publicaciones, demostrando que no hay nada mejor que una falda midi de diseño especial para innovar con el vestuario.

En su colección para este Otoño/invierno, Victoria ha incluido varias faldas con el bajo de tablas, entre ellas la apuesta en color beis que luce en la imagen superior. Un detalle que, a la hora de caminar, proporciona gran movimiento a la prenda y se asemeja a los diseños de flecos que tanto se están viendo últimamente. La mediática creativa luce esta alternativa a la fada lápiz con una blusa de cuadros con puños fruncidos y cuello especial. No obstante, lo más llamativo de la combinación son los complementos: un cinturón con un original cierre en el que se sustituye la hebilla clásica por dos manos entrelazadas y las botas altas rojas de aspecto aterciopelado. Pero, si quieres llevar la tendencia de los flecos en su versión más exagerada, nada mejor que echar un vistazo a uno de los looks que la influencer Leonie Hanne llevó en la pasada semana de la moda de Milán.

Con un total look en color camel, la alemana reinventó la mezcla de americana y falda midi con un original conjunto firmado por Prada. La falda de flecos, esta vez protagonistas de la prenda, rompe con la sencillez de un look otoñal previsible dando lugar a un estilismo atípico y muy próximo a las tendencias. Una de las fórmulas más acertadas para llevar la falda de flecos sin caer en errores pasa por combinarla con prendas superiores de corte clásico (por ejemplo, chaquetas tipo blazer, jerséis lisos de punto o cashmere, camisas sencillas...), de este modo se logrará un look equilibrado y fácil de adaptar al día a día.

Si bien los diseños de corte midi, el largo más versátil, son los preferidos de estilistas y editoras, en las calles de las grandes capitales de la moda también hemos visto la falda de flecos en su versión mini. La española Alex Rivière se decantó por esta opción para acudir al desfile de Dior en Paris Fashion Week. Reinterpretando la silueta working, la prescriptora acertó de pleno con un conjunto monocolor en el que la minifalda con bajo de flecos y el abrigo con el mismo detalle fueron las piezas más destacadas de una mezcla sencilla pero en absoluto simple.