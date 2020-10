¿A quién te recuerda Aitana con este look?

El éxito de Aitana traspasa, desde hace tiempo, la industria musical. Convertida en icono de estilo gracias, por ejemplo, a su colaboración con Stradivarius, el pasado año, o a su elección como musa de YSL Beauty, esta temporada, los looks de la extriunfita son toda una inspiración para las chicas que, como ella, adoran el estilo noventero que ha vuelto a ser tendencia. Pero, como siempre sucede, ella también tiene sus propias referentes en cuestión de moda, y en el último estilismo que ha compartido, encontramos unos antecedentes en los que posiblemente tú también te hayas fijado en algún momento. ¿A qué te recuerda esta combinación de top, vaqueros anchos y zapatillas de plataforma?

Un look para arrasar en la red

Como la misma Aitana ha indicado, este look fue capturado por su amiga y maquilladora Alex Saint en un rodaje. Alex, que también es modelo y fotógrafa, sabe cómo conseguir un post que arrasé en las redes, y los casi 5.000 comentarios que la publicación de Aitana ha sumado en menos de 18 horas lo confirman. Entre los piropos y palabras de cariño que ha recibido la cantante, muchos hacen referencia a su estilazo, y no es para menos teniendo en cuenta que, en un solo look, Aitana combina algunas de las tendencias más llamativas de la temporada.

Dos décadas después, todo vuelve

Crop top de punto, vaqueros campana tie dye, zapatillas chunky de The Art Company, una firma que arrasaba a finales de los 90 y principios de los 2000... La inspiración vintage de Aitana en este estilismo está más que clara, en la ropa pero también en el peinad, donde destacan las mechas rubias ultra definidas y en contraste con su castaño natural que, esta misma temporada, han estrenado otras influencers, por ejemplo, la modeloBella Hadid. Pero las similitudes entre ambas no se quedan en su coloración porque perfectamente podríamos imaginar a la estadounidense con el look de Aitana.

¿Un look inspirado en Bella Hadid... o en las 'Spice Girls'?

De hecho, cuando hace dos años salía con The Weeknd, Bella Hadid llevó un look similar en una de sus citas con el cantante (en la imagen superior). El estilo de la modelo -que así se corona como una auténtica precursora de tendencias- por aquel entonces era muy noventero y rompedor, igual que lo es el de Aitana ahora. Y la última prueba está en que se acerca más que nunca a las que fueran las referentes estéticas más potentes entre 1994 y 2001, las Spice Girls. Y es que su influencia fue tal que, al ver top cortos con pantalón campana, zapatillas con plataforma o mechas marcadísimas, es inevitable pensar en ellas, incluso si, como Aitana, apenas eras una niña muy pequeña en aquella época.