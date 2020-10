Desde París pero con sello español, Lucía Rivera presenta el nuevo bolso bombonera

Si hay algo en lo que coinciden la mayoría de los expertos en moda es en que un bolso protagonista es capaz de dar un giro de 180 grados a cualquier estilismo. Aunque el look sea un total black de lo más sobrio o unos pantalones vaqueros con camiseta blanca, este accesorio es capaz de conseguir elevarlo a otro nivel. De ahí que, con el paso de los años, el fenómeno de los bolsos icono haya ido adquiriendo la importancia que merecía. Así, diseños como el bolso-collar, los minidiseños, los de estilo hobo y hasta las riñoneras, cuando triunfan, triunfan de verdad. Pero espera porque este otoño-invierno 2020/21 el modelo que se lleva es muy distinto, más sofisticado y directamente extraído de una categoría muy concreta. Lucía Rivera ya tiene el suyo, y te va a encantar.

- Lucía Rivera desvela la forma perfecta de combinar unos pantalones efecto piel y de estructura ancha

Bolso saco: el accesorio asociado a las invitadas que ahora se llevan en versión 'casual'

Estás ante uno de esos accesorios cuya vocación de superventas se ve a leguas de distancia. Hablamos del bolso saco, o bombonera, que ya ha conquistado a insiders de la moda como Lucía Rivera. Lo peculiar de este diseño es que puedes llevarlo desde a modo de broche de oro de un look como el de la modelo (sencillo y clásico, pero ideal para el día a día), hasta en tus mejores looks de invitada. Esto se debe a que, dado que ahora mismo no se están celebrando muchas bodas, los bolsos saco necesitan otra salida y su método de supervivencia ha sido el de reinventarse para convertirse en un complemento para todos los días, sea cual sea el estilismo que se lleve.

- El mono de otoño de Lucía Rivera o la prueba final de que el tejido de tweed es solo para chicas clásicas

Lucía Rivera combina su bolso saco de Loewe así

La modelo, cuyo estilo es más bien clásico pero siempre muy sofisticado y atemporal, ha combinado su bolso con una cazadora vaquera por debajo de un abrigo de corte clásico. De cintura para abajo, lleva unos pantalones pitillo en combinación con unas botas de caña media, color piel y estilo chelsea con plataforma. En la galería encontrarás la bombonera de Lucía Rivera, así como más modelos (de lujo y asequibles) con los que darte el capricho del mes.