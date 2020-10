El conjunto de punto de María F. Rubíes y otras opciones con las que vivir cómoda el resto del otoño

Con la bajada de las temperaturas, el tejido de punto recupera todo su protagonismo y crece en popularidad. Aunque podemos confirmar que ya el año pasado fue de lo más codiciado, este otoño-invierno 2020/21 mantiene su posición dominante en la escala de tendencias. Y, aunque los chalecos de punto han llegado a nuestros armarios para arrasar con todo, lo cierto es que un matching set como el de María F. Rubíes tiene pocos rivales. Sigue bajando para descubrir cómo puedes conseguir el look de la influencer, así como los trucos para lucir la tenencia como una auténtica experta.

El 'total look' de punto, con flores bordadas, por el que todas preguntan a María F. Rubíes

Aunque es de lo más habitual que las seguidoras de la influencer quieran saber dónde se compra cada prenda, zapatos y accesorios, lo cierto es que hay estilismos algo más populares que otros. Ha sido el caso de este último look, compuesto por un top de punto verde pastel con bordado de flores, bajo su cárdigan de punto compañero. María F. Rubíes combinaba ambas piezas, que ya conforman un lookazo de temporada por sí solas, con pantalones y bolso en los mismos tonos. Todo ello de Mango. Este estilismo es el ejemplo perfecto de prendas a las que recurrir cada día de la temporada cuando no sepas que ponerte o no tengas el día para combinar.

Si bien María combinaba el matching set verde con pantalones en un tono muy similar, lo cierto es que las posibilidades de combinación son infinitas: desde unos pantalones beige o blancos, como los que lleva la modelo, pasando por cualquier par de vaqueros que tengas en el armario, una minifalda negra, efecto piel o en marrón chocolate. Lo importante es que las prendas clave del look, en este caso en un delicado verde menta, han de ir unidas a otras en colores más neutros. Lo mismo sucede con el look que ves abajo, en el que María F. Rubíes combinó su cárdigan de punto lila, también bordado con flores, con un peto vaquero clásico.

¿Por qué los 'matching sets' de punto son tan populares en otoño-invierno?

Aunque el hecho de que el tejido de punto es tendencia juega un papel determinante, lo cierto es que la popularidad de los matching sets, o conjuntos, ha experimentado un crecimiento mayor en los últimos meses. Esto atiende, probablemente, a la necesidad de tener un par de prendas fácilmente recurrentes cuando sepas qué ponerte o cuando no tengas inspiración a la hora de combinar. Al tener un total look ya formado, ahorras tiempo en pensar qué ponerte y el acierto es seguro y permanente. De ahí que sean muchas las marcas que, como Mango, hayan apostado por este tipo de conjuntos.