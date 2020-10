¿Realidad o cuestión de perspectiva? Esta es la foto de Kourtney y Kendall que se ha hecho viral

Día nuevo, titular 'Kardashian' nuevo. Las hermanas más famosas de la televisión y de las redes sociales siempre saben cómo apañárselas para, como mínimo, ser el centro de atención en los titulares del día durante unas horas. Ayer fue la monumental pelea entre Kendall y Kylie Jenner, que apareció en uno de los últimos capítulos en emisión de Keeping Up With The Kardashians. Pero es que hasta cuando la foto protagonista no es actual, siguen siendo virales. Esta vez, ha sido una instantánea de este verano, que Kourtney Kardashian protagonizaba junto a Kendall Jenner.

La última foto viral de las Kardashian pertenece a Kendall Jenner y Kourtney Kardashian

En las últimas horas, por alguna razón inexplicable teniendo en cuenta que se trata de una foto de este verano, esta publicación que ves abajo se ha hecho realmente viral. Se trata, de una fotografía tomada por paparazzis a Kendall Jenner y Kourtney Kardashian en la playa. Y, aunque pueda parecer una escena de lo más casual, ¿ves algo raro en ella? Efectivamente, no se sabe si es cuestión de perspectiva, si está retocada o si la modelo es tan alta con respecto a su hermana mayor. La respuesta puede parecer muy obvia pero, en realidad, en la galería verás como no está tan claro.

¿Cuánto miden Kendall Jenner y Kourtney Kardashian?

Aunque Kendall suele usar prendas que la hacen parecer muho más alta, lo cierto es que la mayor de las Jenners es, de hecho, la que más mide de sus hermanas. Concretamente, unos 1,79 centímetros que contrastan mucho con los 1,55 centímetros de su hermana más mayor, Kourtney Kardashian. De ahí que, además de la posible perspectiva en la foto, la diferencia entre ambas tenga una explicación más lógica. Sin embargo, en esta foto de aquí abajo sigue notándose, claramente, cómo la supermodelo es bastante más alta que Kourtney.

En cuanto al resto de las hermanas, por riguroso orden, Khloé Kardashian seguiría muy de cerca a Kendall, con 1,77 centímetros de estatura. Casualmente, tanto Kris como Kylie Jenner miden lo mismo, 1,68 centímetros. Lo cual dejaría a Kim Kardashian, de 1,59 centímetros, muy poco por encima de la altura de Kourtney. Sin embargo, y aunque las diferencias están claras, las fotos que verás en la galería te harán dudar sobre la que se ha hecho viral.