Kendall y Kylie Jenner, como cualquier pareja de hermanas, también discute por la ropa

Si eres seguidora de Keeping Up With The Kardashians, sabrás que a pesar de lo bien que se llevan las hermanas, muchas veces hay roces, conflictos y discusiones fuertes. De hecho, tras la fuerte pelea que tuvieron Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, pocos pensaban que volverían a ver algo parecido. Sin embargo, en uno de sus últimos capítulos en emisión, las protagonistas de la reyerta no han sido otras que las pequeñas del clan: Kendall Jenner y Kylie Jenner. Si tienes una hermana con la que discutes por la ropa, vas a entenderlo todo.

Kendall y Kylie Jenner protagonizan su pelea más fuerte por un ¿estilismo?

Todo empezó cuando, tras una sonada pelea, que llegó a las manos, entre sus hermanas mayores, Kris Jenner decidió emprender uno de lo que ellas llaman "viaje de reconciliación familiar". Para ello, todas se fueron a pasar unos días a Palm Springs y, aunque en un principio Kendall rechazó ir, finalmente decidió que lo haría por el bien familiar. Sin embargo, las cosas no tardaron en volver a torcerse. Aunque a la supermodelo le hacía ilusión el hecho de pasar tiempo con Kylie, lo cierto es que no tardaría en pensar lo contrario cuando sucedió lo siguiente:

Al parecer, Kendall había olvidado meter en la maleta algo de ropa elegante, por lo que solo contaba con sus estilismos más casual para todo tipo de planes, incluso los nocturnos. Por suerte para ella, o no, Kourtney había traído un outfit marrón chocolate que no iba a usar, por lo que se lo ofreció a su hermana pequeña. Sorprendentemente, una vez Kendall había aceptado ponérselo, Kylie apareció con él. Si bien la joven billonaría no sabía que su hermana mayor había planeado llevarlo, ya era demasiado tarde. Ambas empezaron una discusión en la que Kylie acabó diciendo: "¿Es que te mereces el outfit más que yo? Bueno, da igual, no me vas a arruinar la noche". A lo que Kendall respondió: "Tú ya me la has fastidiado a mí así que puedo hacer lo que me dé la gana".

Por desgracia para la familia, la cosa no acabó ahí. Las hermanas, que acaban de hacer una colaboración juntas para Kylie Cosmetics, no pudieron olvidar el contratiempo. Después de su salida nocturna, Kendall y Kylie se dirigieron a Los Ángeles y la pequeña se negó a pedirle a su chófer que dejara a Kendall en su casa. Según aseguran medios estadounidenses, Kylie le preguntó, literalmente: "¿Por qué te iba a dejar en tu casa, Kendall?. No voy a recorreme la ciudad para dejarte en tu casa". Afirmación que, según se puede ver en el capítulo, hizo que llegaran a las manos.

Finalmente, Kylie acabó dejando a Kendall en una gasolinera. Ante ello, Kendall aseguró: "No voy a volver a hablar con Kylie en mi vida. El hecho de que sea mi hermana y mi sangre y reaccione así es realmente triste". ¿Habrá reconciliación entre las hermanas? Tendremos que esperar al siguiente capítulo de Keeping Up With The Kardashians.