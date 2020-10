Amor de hermanas: el mensaje más bonito de Gigi a Bella Hadid por su cumpleaños

Entre otras muchas dones que comparten las hermanas Hadid, el de mandar los mensajes más bonitos por sus respectivos cumpleaños es uno de los más notables. Así lo hicieron ambas cuando su hermano, Anwar Hadid, cumplió años hace unos meses. Muy parecidos fueron los halagos que Dua Lipa, pareja de este, recibió en el suyo. Sin embargo, la conexión que existe entre Bella y Gigi Hadid es mucho más fuerte. Las hermanas, y mejores amigas, siempre tienen las palabras más tiernas hacia la otra y, al igual que Bella Hadid felicitó a Gigi por su cumpleaños el pasado mes de mayo, abriendo el cajón de los recuerdos con las fotos más bonitas, hoy le ha tocado el turno a la hermana mayor. Bella cumple 24 años rodeada de mensajes de amor de sus amigos, entre ellos, Gigi.

- Bella Hadid pudo haber revelado, antes que nadie, el nacimiento de la hija de su hermana, Gigi

Gigi Hadid se lleva el premio al mensaje de cumpleaños más bonito hacia Bella Hadid, que cumple 24 años

Tal y como ambas han demostrado en varias ocasiones desde que son conocidas a nivel internacional, además de hermanas son grandes amigas y confidentes. Gigi y Bella Hadid, dos de las modelos mejor pagadas del mundo entero, son el sister goals que todo el mundo admira. ¿El último gesto de amor? Un bonito mensaje de Gigi hacia su hermana pequeña, adornado con fotos actuales y antiguas de sus mejores momentos.

- Las hermanas Hadid se derriten en halagos por felicitar a Dua Lipa por su 25 cumpleaños

"Hoy estoy de celebración pero siempre me siento agradecida por los 24 años con los que he sido bendecida con mi hermana pequeña, Bella Hadid, que siempre está ahí para apoyarme y me hace los regalos más ricos 🧁🦋. Estoy muy orgullosa de tu constante crecimiento y de tu luz. Tienes un corazón precioso y te deseo un año cargado de oportunidades para hacer lo que más te apasiona, desprender magia 💞. Cerca o lejos 🌍. ¿Quién te quiere a ti? Tu hermana. ¡¡¡Que tengas el mejor día!!! 🍸🏝 Feliz cumpleaños". Escribía Gigi Hadid bajo una serie de fotos de ambas.

- Bella Hadid pulica su foto más real y sus seguidores la adoran aún más

Sin embargo, y aunque no esperamos una felicitación por parte de Selena Gomez, Bella Hadid no ha parado de recibir mensajes de amor de partes de muchas más amigas. Entre ellas, Hailey Bieber y Kendall Jenner, dos de sus más íntimas, que también han querido celebrar su 24º cumpleaños con las fotos más divertidas y las palabras más bonitas. En la galería las encontrarás.