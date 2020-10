Copia a Rocío Crusset y tendrás el mejor look del otoño con solo dos básicos

Según los expertos, las personas que más saben de moda no invierten tanto en tendencias otoño-invierno de cada año, sino más bien en básicos de fondo de armario a los que poder recurrir cuando no sepan qué ponerse y que, del mismo modo, combinen con absolutamente todo lo demás. Esto incluye todo aquello que tú misma consideres que puedes ponerte en cualquier momento, lugar, año... Como un minivestido negro clásico, una camisa blanca tradicional o un par de vaqueros. En definitiva, todo aquello que te sugiera un aire minimalista y atemporal. Si necesitas inspiración, el último look de Rocío Crusset es el ejemplo perfecto.

- Sandra Gago, Rocío Crusset y Lucía Rivera: las nuevas 'influencers' son las supermodelos españolas

El look 'working' de Rocío Crusset que no falla ningún otoño

Lo cierto es que la modelo, como su amiga Blanca Bleis, es una devota de los estilismos tipo working. O, dicho de otra forma, aquellos que, a partir de una americana bonita, de calidad y en algún tono neutro, ya aporta la personalidad necesaria a caulquier look. En este caso, Rocío Crusset se ha rendido a los encantos del nuevo traje de chaqueta. La clave de esta versión de 2020 es que, a partir de prendas clave como la americana y los pantalones de pinza, seas tú quien consiga el aire que más te guste.

Por ejemplo, en la foto de arriba la modelo apuesta por una americana gris, clásica pero ligeramente oversized. Debajo, ha incluido lo que parece ser una sencilla camiseta blanca de algodón y manga corta, metida por dentro de unos pantalones negros. En este caso, puedes escogerlos a tu gusto y según la forma que mejor le siente a tu silueta. En la galería encontrarás una versión asequible del estilismo completo de Roció. Para que tú también puedas disponer de un estilismo atemporal, recurrente y comodín en cualquier momento.

- Accesorios con vocación de superventas: las mejores inversiones de la temporada

Esta otra foto es una prueba más de que a Rocío Crusset le pierden las prendas clásicas y con cualidades atemporales. A las mismas, ella se encarga de añadir toques más formales o menos. En este caso, por ejemplo, ha cambiado los pantalones negros estilo pinza de arriba por unos vaqueros con Converse estilo botín. La clave está en disponer de este tipo de piezas para, así, construir todo tipo de looks sin problemas de combinación.