Otro lookazo de Tamara Falcó en televisión, esta vez con un kimono 'made in Spain'

No solo se ha establecido como uno rostros más queridos de la televisión española, sino que se ha convertido en toda una referente de estilo. Tamara Falcó está imparable y con cada una de sus apariciones televisivas confirma ambas facetas de su vida, porque además de ser una de las colaboradoras más esperadas de El Hormiguero, sus estilismos en este programa y en Cocina al punto con Peña y Tamara, se llevan siempre piropazos por parte de sus seguidores, además de ser el mejor escaparate para las firmas de nuestro país. Y si hace unos días estrenó el vestido midi más romántico del otoño o reveló la nueva fórmula de invitada sexy, ahora Tamara suma un nuevo lookazo a su repertorio siguiendo con la tradición: apoyar la moda española.

Con su portada para la revista ¡HOLA! de fondo, Tamara Falcó volvía a El Hormiguero para contar, entre otras cosas, que no le gustan demasiado las fotos. “Lo paso fatal posando y los fotógrafos que están en ese momento conmigo también”, confesaba, aunque quienes la sigan en sus perfiles sociales pueden dar fe de que sus publicaciones sí transmiten la naturalidad que la caracteriza en la pequeña pantalla. De hecho, tras su triunfo en el programa Masterchef Celebrity, la hija de Isabel Preysler es muy activa en redes, donde comparte sus momentos de ocio y vacaciones, sus recuerdos más especiales y, sobre todo, sus estilismos, como hizo anoche. Pocos minutos después de que concluyera la emisión del programa, Tamara detallaba las marcas a las que pertenecían las prendas elegidas y comprobábamos que, una vez más, es la mejor embajadora de la moda española.

"Look of the night", escribía sobre una instantánea en la que aparecía el estilismo completo con sus correspondientes firmas etiquetadas: top corto de punto y leggings con efecto piel, ambos de Zara, zapatos de Lodi, y un kimono de terciopelo estampado con plumas de pavo real en amarillo, malva y verde sobre fondo negro que pertenece a la firma Coosy, especializada en looks de invitada atemporales. Un look perfecto para una noche especial gracias a esa prenda de abrigo tan bohemia que, este otoño/invierno, regresa al top 10 de la moda de la mano de la inspiración setentera que es tendencia. Pero si el lookazo de Tamara o descubrir que se va a poner de moda muy pronto no te han convencido de que un kimono estampado es una buena inversión, tal vez su versatilidad lo haga: puedes llevarlo con un vestido midi para una boda, pero también con vaqueros y zapatillas para ser la mejor vestida en un plan informal.