O lo amas o lo odias: Rosalía divide a sus fans con su último look viral

Es muy normal que el desfile de Savage x Fenty, Step and Repeat, celebrado hace unos días, te dejase con ganas de más. Entre la espectacular intervención de Bella Hadid, la impresionante colección diseñada por Rihanna y la actuación de TKN por Rosalía, es evidente que la cosa no podía terminar aquí. De hecho, la propia artista parece estar padeciendo resaca emocional porque, aunque el show se celebró el pasado 2 de octubre, la cantante de Malamente se ha marcado el tbt (throw back thursday) que necesitábamos con uno de los estilismos que lució esa noche.

Paris Hilton, Bella Hadid, Cara Delevingne, Irina Shayk y Demi Moore fueron algunas de las testigos de su espectacular actuación en el desfile de la firma de Rihanna. Actuación para la que Rosalía escogió un look lencero negro con crop top y mallas ciclistas. Sin embargo, para la fiesta de promoción posterior al show, la artista catalana apostó por un estilismo que se identifica muchísimo más con su estilo de vestir. De hecho, es de esa clase de looks que te hacen pensar en ella en cuanto los ves. Tanto es así que han bastado escasos días para convertirse en uno de sus estilismos más icónicos.

Más concretamente, y entrando en todo detalles, por mucho que parezca de la conocida Louis Vuitton, el estilismo de Rosalía lo firma Sevali. Perteneciente a su colección Alta Costura de la pasada primavera de 2019, dicho look está confeccionado a partir de materiales reciclados y sostenibles, de principio a fin. Por si no conocías la firma que enamora a Rosalía, lo cierto es que Sevali nació con un catálogo de prendas muy casuales, para el día a día y nada formales. Sin embargo, el joven diseñador Sebastian A. de Ruffray propusó introducir una colección de más alta costura pero a partir de tejidos reciclados. Y lo consiguió. Uno de ellos es el look escogido por Rosalía para la fiesta de promoción de Savage x Fenty. En la galería encontrarás más detalles.