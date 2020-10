Si vas a invertir en un vestido este otoño, que sea como el de María F. Rubíes

La clave del éxito para un armario cápsula de temporada, completo y funcional es, ante todo, invertir en básicos de fondo de armario. Básicos que, con toda seguridad, podrán servirte para construir cualquier tipo de estilismo, para cualquier ocasión y en cualquier momento del año. Estos suelen ser una camisa blanca de las clásicas, unos vaqueros básicos o un vestido estampado. Pero no cualquier estampado, sino uno con vocación de tendencia, al mismo tiempo que con cualidades atemporales y, preferiblemente en tonos neutros. Para muestra, el que lleva María F. Rubíes en esta foto.

María F. Rubíes desvela cuál será tu nuevo vestido comodín del otoño

Mientras Sara Carbonero prefiere los vestidos de estrellas y Ana Boyer los tipo bohemios, María Fernández Rubíes apuesta por los estampados más clásicos. Concretamente, los que vienen con los patrones de cuadros en tonos neutros más versátiles y atemporales. Lo mejor de este tipo de print es que une la vocación todoterreno de una prenda que no pasa de moda al mismo tiempo que es fiel a las tendencias otoño-invierno 2020/21. Porque sí, los cuadros vuelven a ser superpoderosos y, aunque los del tipo tartán escocés han perdido mucha fuerza, los estilo vichy, Príncipe de Gales y en versión pata de gallo son la gran apuesta. Este último es el protagonista del vestido de la influencer que, además, es de Uterqüe.

Lo mejor de este estilismo es que es uno de esos looks a los que puedes acudir cuando no sepas que ponerte. ¿Por qué? Porque siempre son un acierto. Y es que no hay nada que pueda superar a un minivestido con estampado de cuadros clásico y cinturón para estilizar figura. María F. Rubíes combina el suyo con un minibolso de piel efecto cocodrilo, ambos de Uterqüe. En la galería encontrarás su look completo, además de otras versiones del minivestido que es la mejor inversión del otoño.