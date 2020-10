Irina Shayk confirma que lo suyo con el 'tie dye' es un flechazo de los de verdad

Si bien Irina Shayk siempre ha sido uno de los iconos de estilo internacionales más famosos, últimamente la modelo muestra sus mejores estilismos con más frecuecia. Casi a diario. Mientras los diseñadores exponen sus propuestas sobre las mejores pasarelas del mundo, la modelo rusa propone sus propias tendencias de temporada de forma paralela. Y, al parecer, este otoño-invierno 2020/21 se lleva, según Irina, los dos piezas. En cualquier formato, registro, color o estampado. Hoy le ha tocado al tie dye en tonos pastel sobre mallas de ciclista y sudadera oversized.

Tal y como las grandes firmas de moda vaticinaron hace unos meses, la tendencia de construir un total look con prendas compañeras iba a hacerse de notar. Tendencia que, como habrás notado si sigues el estilo de Irina Shayk, la modelo rusa acoge cada dos por tres. Hace unos días, en su llegada a la Semana de la Moda de Milán, estrenó un dos piezas satinado como el perfecto sustituto del traje. Hoy, de un registro mucho más informal, Irina ha lucido este conjunto de chándal, con estampado tie dye en los tonos pastel más suaves.

Aunque dicho estilismo no tardará en causar sensación y en agotarse, lo cierto es que no hay nada en él que no sea habitual en Irina. De hecho, la modelo rusa siempre ha demostrado ser una fiel adepta, por ejemplo, a las sudaderas de estructura oversized. Hace solo unos días que llevaba una a modo de vestido y en combinación con unas botas de caña alta y grabado estilo animal. Por otro lado, también las mallas estilo ciclista son imprescindibles en su armario, llevándolas incluso con las camisas masculinas estampadas más inesperadas. Pero si hay algo habitual en Irina Shayk ese es el estampado tie dye y hoy no ha sido el único día en que lo ha dejado claro.

Irina Shayk y su devoción por el estampado 'tie dye', en cualquier estación

Lo de las modelos y el estampado tie dye debe de ser algo reglamentario. Y, si no, solo tienes que fijarte en muchos de los looks de Emily Ratajkowski, algún que otro en Gigi Hadid y, como habrás podido comprobar, muchos de los estilismos desenfadados de Irina Shayk. En la foto de arriba, combina su camiseta desteñida en colores fuertes con unos shorts vaqueros blancos y unas zapatillas Nike. Y, aquí abajo, lleva el tie dye en versión sudadera clásica y junto a otros shorts, esta vez en un denim clásico.

Cuando todavía era la pareja de Bradley Cooper, Irina Shayk solía apostar por piezas más minimalistas, de líneas sencillas y colores neutros. ¿Significa este repentino chute de vitalidad que ha vuelto a enamorarse? En cualquier caso, en la galería encontrarás el look completo de la modelo y, de manera adicional, una alternativa más asequible. Así, podrás estrenar tu propio estilismo de chándal con estampado tie dye y sacar a pasear a la supermodelo que llevas dentro.