¿Es Addison Rae la nueva integrante del clan Kardashian?

Si eres una fiel seguidora de la vida de las hermanas Kardashian o, más concretamente, de la de Kourtney, probablemente te hayas preguntado más de una vez: "¿Quién es la chica que se pasa el día con ella?". Pregunta de lo más normal teniendo en cuenta que, desde hace unos meses, la hermana mayor del clan tiene una nueva mejor amiga y son realmente inseparables. Sin embargo, y al contrario que muchas de sus otras relaciones, esta chica no es para nada una persona anónima. Se llama Addison Rae y es un auténtico fenómeno de las redes sociales. Más concretamente, una de las reinas de Tik Tok. Si todavía no la conoces, Kourtney Kardashian te la presenta.

Addison Rae, la mejor amiga, veinteañera, de Kourtney Kardashian

Hace ya tiempo que Kourtney Kardashian no para de subir fotos con una, para muchos, misteriosa Addison Rae. Pero lo cierto es que esta chica es de todo menos anónima para los usuarios de la red social del momento: Tik Tok. Concretamente, Addison reune más de 60 millones de seguidores en la red social que amenaza con eclipsar a Instagram, mientras que en esta última tiene poco más de 29 millones. Sin embargo, y gracias a que ahora casi forma parte de la familia Kardashian, Addi promete triunfar en todos los ámbitos de Internet. De unos cuantos vídeos virales con las mejores coreográfias hasta pasar los días y los días con Kourtney Kardashian. Ha llegado el momento de que le pongas cara a la nueva influencer americana.

Al igual que el amor no tiene edad, la amistad entre Kourtney y Addison no entiende de números. De hecho, la tik toker ha sido la protagonista de los stories de la hermana Kardashian hoy, con motivo de su 20º cumpleaños. Mientras tanto, Kourtney tiene 41 años y no parece ser impedimento para la bonita y cercana amistad que llevan meses cultivando. Para la ocasión, la hermana mayor de las Kardashian ha aprovechado para presumir de amiga a los cuatro vientos, con un vídeo en reels bajo el siguiente título: " Todo el mundo a desearle feliz, feliz cumpleaños a este ángel. (Un reels de amistad verdadera 😝)", escribía.

Addison Rae, la nueva superestrella americana que no deberías perder de vista

Sus más de 60 millones de seguidores solo podrían ser comparables con los de Charlie D'Amelio, la chica más seguida en Tik Tok actualmente. Ambas emprendieron su camino en dicha red social casi al mismo tiempo, a través de vídeos de coreografías virales, así como escenas de comedia y hasta trucos y tutoriales de maquillaje. De hecho, tras unos años de éxito Addison ha conseguido cumplir otro de sus sueños, crear la firma de maquillaje que siempre ha deseado, Item Beauty. Con solo 20 años, la influencer ya es una de las más reconocidas en su país, se codea con la familia Kardashian, promesa de Hollywood y hasta es dueña de todo un imperio de maquillaje. ¿Tiembla, Kylie Jenner? Lo veremos.