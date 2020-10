Si estás cansada de la clásica camisa blanca, María Pombo sabe cuál es la alternativa perfecta

Hace unos días, María Pombo se convirtió en la influencer que mejor representa la revolución digital según la revista Forbes. Pero es que no es para menos, ya que es una de las chicas más seguidas de nuestro país, además de que sus redes son el escaparate de vaticinio de muchas de las tendencias que llevaremos sin parar durante la temporada, llegando, incluso, a agotar algunas de ellas en cuestión de minutos. La prueba está en la gabardina clásica de Zara que llevó hace unas semanas y que, pasadas unas horas, ya había agotado existencias o en la chaqueta oversized de su firma Tipitent por la que sus millones de seguidores no pararon de preguntarle. Lo que está claro es que, la mejor inspiración antes de irnos de compras la encontramos en las cuentas de nuestras expertas de cabecera, y en este terreno la madrileña es toda una experta en conquistarnos con cada prenda que luce. ¿La última en incorporarse a su vestidor? Una camisa que podría ser el relevo perfecto a la básica blanca que todas tenemos en nuestros cajones.

La experta aprovechó su asistencia a la oficina de su firma de ropa, Name the Brand para mostrarnos su última adquisición estilística: una camisa confeccionada en seda, en color azul celeste, con bolsillos frontales y cierre mediante botones en la parte central. La marca que está detrás del diseño es, nada más y nada menos que, Uterqüe, y la prenda en cuestión está disponible en la web a partir de 99 euros (lo que no sabemos es por cuanto tiempo). Cierto es que, aun reuniendo todas las características de una camisa clásica, poco tiene que ver con las de siempre, aunque eso sí, mantiene la versatilidad de la blanca. Y es que puedes sacar su máximo partido incluyéndola en un dos piezas para un look de oficina, combinándola con unos leggings (como ha hecho la experta) para una apuesta comfy, utilizándola de sobrecamisa superpuesta encima de algún cropped top o conjuntándola con una falda midi para sacar su lado más romántico.

Pero su capacidad camaleónica para adaptarse a cualquier estilo y su carácter funcional tan peculiar de los básicos no son las dos únicas ventajas que tiene, sino que además cuenta con un diseño que se ajusta cómodamente a la figura femenina sin el hándicap de ceñir demasiado. La prueba está en que la experta, aun teniendo ya tripita de embarazada, la ha lucido con la mayor fluidez y holgura del mundo. ¿El broche final? Que si no quieres emplear mucho tiempo en crear looks polivalentes, Uterqüe tiene la solución: una falda de corte midi a juego con la que recrear un total look monocolor de esos que se adaptan a cualquier situación estilística, desde para una jornada en la oficina, hasta para una cena romántica pasando por un lookazo de invitada.