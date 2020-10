Zara repite estrategia superventas con un nuevo bolso personalizable

Que un diseño sea único es un aspecto al que cada vez damos más valor. De hecho, para las Generaciones Z e Y, ese es el verdadero lujo, y las firmas -también aquellas asequibles- lo saben. Zara, pionera en tantas cosas, lanzaba el pasado año la línea EDITED, con vaqueros y cazadoras, primero, y bolsos, más tarde, todos ellos personalizables con iniciales o palabras. Ahora, vuelve a repetir esta última estrategia -propia de casas tan exclusivas como Louis Vuitton o Dior- con varuas camisas y un nuevo modelo de bolso que, además, adelanta la tendencia que podría relevar a los bolsos de nylon como la alternativa a los diseños de piel.

El nuevo 'shopper' personalizable

Como parte de su propuesta Otoño/invierno 2020, Zara amplía su línea personalizable con varias camisas de estilo masculino y un modelo de bolso estilo shopper que está disponible en dos colores neutros, gris y beige jaspeados. Igual que ofreció en otros diseños el pasado invierno, existe la posibilidad de personalizarlo con tus iniciales, aunque ahora el servicio no es gratuito, como era entonces, sino que tiene un precio de 3 euros que debes añadir a los 19,95 que cuesta el bolso. A pesar de este coste adicional, sigue siendo una opción muy asequible (22,95 euros en total) para tener un bolso único y decorado con las letras de tu nombre. Y la mejor demostración de que las clientas de Zara opinan esto y no les importa pagar por incorporar las iniciales es que el bolso está actualmente agotado en ambos colores.

Confeccionado en fieltro

Lo más llamativo del bolso, en realidad, es el material en el que está confeccionado, fieltro. No es un tejido demasiado habitual para esta u otras piezas de moda, pero sí podría ser una buena apuesta por parte de Inditex para este momento en el que la moda vegana está ganando enteros. La concienciación de la clientela más joven acerca de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, también a los animales, hace que las firmas busquen alternativas a la piel. El reciente éxito de los bolsos de nylon, una tendencia made in Prada que ha llegado a las principales firmas asequibles como Zara, Mango o &Other Stories, es una prueba de esta preferencia en la que los nuevos diseños de fieltro encajan tan bien.