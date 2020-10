Pendientes desparejados, el gesto de tendencia para ahorrar en accesorios este Otoño-invierno

El desfile donde se comenzó a hablar de la fórmula de estilo consistente en combinar pendientes de diferente diseño en un mismo par, fue en el show de Alta Costura de Dior para la Primavera/verano 2018. Sobre la pasarela, María Grazia Chiuri completó los conjuntos de las modelos con vistosos pendientes desparejados, un gesto que no pasó desapercibido para las amantes de las tendencias, que muy pronto comenzaron a crear sus propias combinaciones de pendientes y a lucirlas en el Street Style. Esta microtendencia ha logrado consolidarse y es una de las apuestas perfectas para ahorrar en accesorios este otoño. No hace falta invertir en nuevos diseños, con las piezas de tu joyero puedes crear tantos pares de pendientes como quieras. Además, es una buena forma de seguir usando esos pendientes que se han quedado solos después de perder una de las dos partes que integran un par.

¿Dónde lo hemos visto recientemente? Como decíamos, esta fórmula lleva varias temporadas colándose en algunos de los desfiles más esperados, sobre todo en los de Alta Costura (Schiaparelli, Valentino, de nuevo Dior para la pasada Primavera/verano 2020...), pero de cara a la temporada de Otoño-invierno que atravesamos, destaca Off White. La firma de Virgil Abloh ofrece una versión informal que se aleja de las mezclas preciosistas vistas hasta ahora, donde abundaban los diseños brillantes, con detalles de cristales, piedras de colores y estética artesanal. Sobre la pasarela, Gigi Hadid lució una de las apuestas del sello: dos pendientes con eslabones de tonalidades muy diferentes entre sí. Pero nada mejor que bucear sobre el terreno aka Street Style para descubrir cómo llevar la tendencia sin esfuerzo. Lejos de lo que puede parecer, por el aspecto extravagante que desprenden algunas mezclas, es más sencillo de lo que piensas dejarse atrapar y acertar con esta combinación de complementos.

En consonancia con la estética ochentera que domina la pasarela, muchas propuestas abrazan el maximalismo. En este sentido, la influencer alemana Leonie Hanne se decanta por mezclar dos pendientes largos formados por distintas piezas de color en un look sobrio donde los complementos son los protagonistas absolutos. Un gesto rápido para animar los estilismos básicos dejando todo el peso en los detalles a todo color. También con un guiño a las propuestas exageradas es la apuesta de Xenia Adonts, otro de los rostros habituales en las semanas de la moda, que opta por un único pendiente de strass que luce sin su par correspondiente, una variante de la tendencia que siguen muchas expertas en moda a la hora de lucir pendientes en clave XL sin miedo a caer en excesos.

Pero si las joyas minimalistas, delicadas, discretas y atemporales son tus preferidas no creas que no puedes rendirte a la tendencia. Firmas como Timeless Pearly han logrado conquistar a las más exigentes gracias a sus cuidados diseños desparejados, de líneas sencillas y estética atemporal con guiños a las tendencias. Dos maneras muy distintas de llevar una de las novedades menos convencionales de la temporada, un hit de estilo perfecto para dar una nueva vida a esos pendientes que llevan meses o incluso años guardados en el joyero pero que son capaces de transformar y renovar cualquier look gracias a estas mezclas sorprendentes.