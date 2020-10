¿Adivinas con qué famosa cantante han confundido a Khloé Kardashian?

Al clan Kardashian les encanta, entre otras muchas cosas, estar en el punto de mira. No hay semana en la que alguna de las hermanas más mediáticas de la televisión no sea noticia. Si hace unos días fue Kylie Jenner la encargada de darnos nuevo contenido mediático con el primer día de colegio de la pequeña Stormi, ahora es Khloé Kardashian la que ha revolucionado las redes al publicar varías fotografías y vídeos donde su parecido físico con una de las cantantes más influyentes del panorama musical actual ha dejado boquiabiertos a todos sus seguidores. ¿Adivinas de quién hablamos? Coletas altas, mucho iluminador, pendientes grandes, uñas largas, corsé y tejido charol. La empresaria ha hecho su particular homenaje a una de nuestras divas del pop favoritas y embajadora oficial de la coleta tipo ponytail, o en su defecto, las pigtails. Con todos ustedes, Ariana Grande.

Sí, la que bien parece sacada de un videoclip de Ariana es en realidad Khloé Kardashian, con un corsé de escote corazón de la firma Alejandro Collection, unos pantalones negros tipo vinilo, unos pendientes joya y, el detalle clave, dos coletas altas a cada lado. De esta manera y, aunque a priori, no compartan demasiados rasgos físicos en común, el extraño y sorprendente parecido entre ambas ha impactado a su ejército de followers, quienes, por supuesto, se lo han hecho saber mediante miles de comentarios. "Hombre, esta ola de calor es intensa!! ¿No es octubre?", preguntaba californiana. "Ariana Grande se ve tan bien aquí", "Pensé que eras una mezcla de Ariana grande, Madison Beer y Kim", "¿Qué está pasando aquí con Ariana Grande? 🙆🏻‍♀️🤦🏻‍♀️", "Ariana eres tú" o "Por un segundo, pensé que eras Ariana Grande", respondían alguno de sus seguidores ante tal semejanza.

Por ahora, la diva del pop no se ha pronunciado al respecto, pero la que no se ha pensado dos veces comentar la publicación de su hermana ha sido Kylie Jenner, quien ha hecho alusión a lo hermosa que se veía Khloé con este nuevo look. "Amo ese pelo en ti 💕 tan bonita", le escribía. En toda esta vorágine de mensajes, otros muchos de los usuarios han preferido hacer alusión su "nuevo rostro", apelando que poco tienen que ver sus rasgos físicos con los de hace un tiempo.

Sea como fuere, la conclusión que sacamos tras ver estas fotografías es que, ahora que se acerca Halloween, el total look de Khloé puede ser la inspiración que necesitamos para convertirnos en Ariana Grande por una noche. ¿Lo mejor? Que recrear el beauty look no nos llevará mucho tiempo, tan solo hará falta hacernos dos coletas bien altas y sujetas (que podemos fijar con laca, espuma y peine), una paleta de sombras de ojos llamativas con un toque de glitter, mucho iluminador y un pintalabios color nude.