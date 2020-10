La razón por la que Harper es 'una auténtica mini posh' según los fans de Victoria Beckham

Victoria Beckham es la definición de #girlboss. No contenta con convertirse en una de las diseñadoras más famosas de Reino Unido -gracias también a Meghan Markle- ha ampliado su imperio al dar sus primeros pasos en la industria de la belleza. Ya se lo advertimos a Kim Kardashian y a Kylie Jenner, teníamos claro que la excantante iba a pisar muy fuerte. Y vaya si lo ha hecho. Además de convertir sus sérums en auténticos exitazos en ventas, los productos de maquillaje han corrido la misma suerte. Aunque ninguno como su última ocurrencia, una colección de pintalabios inspirados en sus años de Spice Girl que precisamente ha bautizado con el que fue su apodo durante años: Posh. Y lo mejor es que su embajadora no ha sido esta vez ninguna de sus célebres cuñadas (quienes ya han modelado para ella), sino la pequeña Harper al convertirse en una improvisada modelo del nuevo proyecto de su madre.

Por muchos años que lleve trabajando con todo tipo de modelos, para Victoria no hay nada comparable a que sean 'sus chicas' quienes le apoyen. Así que fue Harper la encargada de 'anunciar' el regreso de la posh spice con una camiseta. "¿Lo has oído? ✌️#Poshhavuelto", escribió Victoria debajo de la foto de su hija que compartió en su perfil personal. Una imagen en la que la pequeña de la casa aparecía llevando la prenda blanca con la frase "Posh is back" estampada y con una pose muy simpática: haciendo la señal de victoria con las manos.

Si tenemos en cuenta que Harper tiene su propia comunidad de fans, que la camiseta era un diseño totalmente nuevo y que la frase dejaba un misterio en el aire, no nos extrañamos de que causara tanto revuelo entre los followers de la diseñadora. "Qué adorable es Harper", "Necesito esa camiseta asap" o "Es una auténtica mini posh", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer debajo de la fotografía. Incluso muchos de sus seguidores vieron el mensaje oculto de que Victoria podría volver a ocupar su puesto en las Spice Girls, un esperado regreso que, al menos hasta ahora, la diseñadora no habría contemplado.

Lo que sí es cierto es que cada vez Harper tiene más protagonismo en el perfil de su madre y no solo con sus detalles. De hecho, la misma mañana del domingo, le preparó a sus padres el desayuno (mango, fresas y frutas del bosque con un sandwich integral). Aunque lo mejor fue la nota tan tierna que les escribió, ¡es imposible no adorar a la pequeña!: "Queridos mami y papi, espero que hayáis dormido bien y que a los dos os guste el desayuno. Os quiero muchísimo. Feliz domingo". Además de ser tan detallista con su familia -Nicola y Brooklyn también han podido disfrutar de sus desayunos- lo cierto es que no nos extraña que sea la mejor amiga de Victoria y su mejor modelo.