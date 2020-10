Solo Tamara Falcó nos convencería de lo imposible: cocinar con un vestidazo

Aunque Tamara Falcó no suele ser una de las invitadas habituales a los festivales de cine españoles, lo cierto es que durante su paso por San Sebastián revalidó su título como una de las mejor vestidas del país (y su traje rojo lo demuestra). Pero, como Masterchef Celebrity demostró en aquel momento, también es la más estilosa de la cocina. Hay ciertos básicos de su armario con los que no solo triunfó en el concurso, también en sus looks del día a día. Y, si pensábamos que sus pantalones 'mágicos' serían lo más chic que veríamos de la diseñadora en la televisión, no teníamos ni idea. Incluso cocinando junto al chef Peña para su nuevo programa, Tamara deja claro que incluso entre fogones se puede vestir con todo el glamour del mundo ¡sin dejar de estar cómoda!

El nuevo estreno de Tamara recibe el nombre de Roque y es un modelo firmado por Betolaza de ES Fascinante. Y aunque lo lució para su paso por las cocinas, en uno de los episodios de Cocina al punto con Peña y Tamara, lo cierto es que nos parece una gran elección para el día a día. Es uno de esos vestidos tan versátiles que lo mismo funcionan con una cazadora de cuero que con una americana. La prenda, en color azul pastel con cuello redondo, nos encanta por el bajo con volante, una tendencia que ha arrasado este verano -conocida como 'escalón'-. Cuesta 210 euros y por el momento (aunque no sabemos si por mucho tiempo) está disponible en todas las tallas.

Puede que la propuesta de la web sea la de combinarlo únicamente con unos salones-joya, la forma de que el diseño resulte todavía más elegante. Pero Tamara prefirió llevar el look a su terreno y añadirle un cinturón verde creando cierto contraste. Con el complemento, se aseguró de marcar el talle de forma que no desaparecía la silueta por completo. Aunque nuestra duda sigue siendo qué zapatos escogió para rematar el look. ¿Unos tacones? ¿Algo más cómodo? Viendo sus últimas apuestas, no nos extrañaría que hubiera apostado por unas sandalias de tiras para completar la mezcla.

Lo bueno es que no le hizo falta mostrar el look al completo para que su comunidad de fans aplaudiera su última apuesta. "Siempre tan chic", "Me encanta el vestido" o "Bella, elegante y sencilla", fueron algunos de los comentarios que recibió Tamara debajo de la fotografía. Y es que una de las cosas que más nos gusta de la combinación es el toque naíf que tan bien le sienta a la diseñadora. Por esa razón, nuestro consejo podría ser que lo combinara con unos mocasines o unas bailarinas terminadas en punta, el calzado que sustituye al stiletto.