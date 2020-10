El romántico look con el que Sandra Gago presume de barriguita de embarazada en su cumpleaños

El fenómeno del baby boom entre las modelos, ha pegado fuerte en las filas de Victoria's Secret (Gigi Hadid, Romee Strijd o Martha Hunt son algunas de las maniquís que más disfrutan compartiendo su evolución). Y es que el parón en la industria de la moda ha llevado a que se plantearan dar el paso a la maternidad, teniendo en cuenta que iba a ser un periodo en el que los eventos, alfombras rojas o desfiles estarían en el aire. Pero no hace falta que salgamos del país para comprobar que 2020 también será un año recordado por los embarazos (¡afortunadamente!). Sandra Gago es el mejor ejemplo de ello, ya que está camino de ampliar su familia con Feliciano López. Y aunque muchas de ellas optaron por ocultar su nueva silueta hasta que dieran la noticia a sus seguidores, al poco tiempo no han dudado en acoplar su armario a las incipientes barriguitas. ¿Qué mayor prueba que la última publicación de la española en el día que cumple 25 años?

Sandra Gago enseña (¡al fin!) su tripita de embarazada y ¿da una pista sobre el nombre del bebé?

En ella no solo presume de tripita de embarazada -la silueta premamá es más notable en los últimos meses de embarazo y ella dará a luz a finales de año-, también ha servido de excusa para que sus seguidores le mandaran mensajes positivos y muchos ánimos, volcándose con cientos de comentarios. Pero, el mayor piropo, como era de esperar, ha sido de su fan número uno. ¿Adivinas quién? "Cada día estás más guapa🙌🏻❤️", escribió Feliciano. Una afirmación ante la que Sandra se ha derretido de amor, ya que ha contestado con una hilera de corazones.

El 'print' que no caduca

Y sí, claro que tenemos que darle la razón al tenista. ¡Sandra está guapísima! No solo por su tripita, algo en lo que coincidimos con sus followers. "Qué bien te sienta el embarazo 🤰🏻😍👌" o "Qué barriguita más monaaa💕", son algunos de los comentarios que se ha llevado su nueva silueta. Como amantes de la moda, admitimos que también nos ha conquistado con su vestido. Y es que la modelo posó en su impresionante armario con un diseño de flores. Lo que demuestra que incluso en otoño tiene cabida el estampado más primaveral (y Sara Carbonero lo reconfirma).

Zapatillas o botines

Aunque la foto en blanco y negro no nos permite conocer los colores, no necesitamos la paleta cromática del diseño para que sea un look que nos encante. Con cuello alto y mangas largas de farol -que se ciñen luego en el puño- el vestido de Sandra tiene todas las características para convertirse en una de las prendas estrella del armario durante el entretiempo. ¿Nuestra propuesta? Que la modelo lo combine con unas sneakers blancas o unas combat boots para conseguir una mezcla estilosa y comodísima.