Historia de un flechazo: Dua Lipa y los vaqueros 'loose' que son tan cómodos como un chándal

Colarse en el armario de Dua Lipa a través de sus looks, es una de las maneras más eficientes de identificar esas prendas y accesorios con vocación de hit de estilo. La cantante adora experimentar con su vestuario y la estética noventera de tintes grunge desenfadados es una de sus favoritas, tanto a la hora de vestir como de maquillarse y peinarse. Recordemos que fue de las primeras en apostar por la melena bicolor que Gwen Stefani o Christina Aguilera convirtieron en icónica hace años y que ahora regresa con fuerza entre las celebridades). Hace unos días podíamos verla pasear por las calles de Manhattan con la camiseta tattoo que relevará al body durante estos meses de frío, una apuesta que todavía no ha llegado a la corriente mainstream y que la artista combina con su prenda favorita: los vaqueros anchos de tiro bajo. Dua tiene especial debilidad por estas propuestas de líneas relajadas perfectas para no renunciar a la comodidad ni siquiera llevando tejanos.

Los vaqueros anchos son tendencia absoluta, desde los slouchy de talle elevado a las propuestas anchas que se mantienen a la altura de la cadera, en el otoño 2020 el denim se muestra en su versión más confortable. La cantante ya se ha rendido a estas creaciones, que integra con frecuencia en sus conjuntos de calle, luciéndolas casi siempre con zapatillas (las Pegasus Chunky Sneakers de Prada son sus preferidas). Entre los modelos que destacan en el vestidor de Dua se encuentran los vaqueros de color azul, desgastados en la pernera, un clásico de siempre que resulta novedoso gracias a su silueta holgada y su cintura baja. De hecho, en un gesto de tendencia que regresa desde los años 2000, al lucir esta prenda la celebrity dejaba ver parte de su ropa interior.

También ha sido fotografiada luciendo unos vaqueros anchos en color azul índigo, la tonalidad perfecta si buscas estilizar la figura. En ese caso, la cuñada de las hermanas Hadid eligió una propuesta de Eytys, una firma muy presente en su vestidor y el de otras caras conocidas como Rosalía, Elsa Hosk o Bella Hadid. El corte de estos tejanos convence de pleno a Dua, ya que tiene el mismo modelo en dos colores básicos, además del mencionado azul índigo, los ha llevado en color gris oscuro, una apuesta cromática que promete multiplicar su buena acogida esta temporada, a juzgar por su presencia sobre la pasarela.

Si tienes dudas acerca de cómo llevar los vaqueros loose, como se definen estos diseños holgados, en los conjuntos de la cantante de One Kiss, podrás encontrar las claves para acertar en conjuntos urbanos. Para esas chicas amantes de las mezclas especiales, lo mejor es añadir camisetas, cropped tops (la opción elegida en el look inferior, con vaqueros de Alexander Wang) o blusas de tendencia. Por ejemplo, un modelo de cuello bobo puede ser una buena opción si quieres restar el aire desenfadado. Si no, una sudadera corta es una buena aliada. Otra manera aprobada por las expertas en moda de llevar estos vaqueros anchos es jugando con el contraste de estilos y añadiendo a la mezcla botines de tacón o sandalias tipo stiletto, una apuesta ideal para sorprender en un look de noche.