Rosalía deslumbra en el desfile de Rihanna con un poderoso look lencero

La atención que despierta el desfile de Savage x Fenty de Rihanna hace que muchos lo definan como el relevo de Victoria's Secret, con un casting repleto de caras conocidas y actuaciones en directo. Eso sí, el show de la cantante es una oda al body positive, diferenciándose así de la falta de inclusividad que terminó por ensombrecer el que hasta hace poco era el desfile de lencería más famoso. En esta segunda edición, que se emite en Amazon Prime Video este 2 de octubre, no ha faltado la presencia española gracias a Rosalía. La cantante ha sido una de las artistas invitadas para animar la pasarela y ha deslumbrado, no solo con su actuación, sino con su look lencero.

La catalana ha hecho su aparición estelar vestida con un favorecedor conjunto negro de encaje formado por un sujetador con escote balconette y unas mallas de ciclista semitransparentes. La melena, peinada con raya lateral, y las joyas maximalistas, junto con sus características uñas, esta vez decoradas con brillantes, han puesto el toque final a su estilismo. Una escenografía onírica con juegos de luces de colores y bailarines que se mezclan con las modelos da comienzo al desfile. Nada más entrar en plano, Rosalía entonó el remix de la canción Relación para después empezar con TKN, el tema que tiene con Travis Scott. A este conjunto lencero se sumó su total look de Louis Vuitton, el estilismo que eligió para asistir a la fiesta de promoción del desfile, celebrada en Los Ángeles. La artista optó por un diseño estampado con el monograma de la firma en diferentes colores en un look con potentes accesorios (pañuelo en la cabeza, bolsos y riñoneras) y culminado por unas botas altas blancas con suela de plataforma.

- Lee también: Rihanna y Rosalía trabajando juntas... ¿y en una pasarela?

El desfile intercala fragmentos de entrevistas a las protagonistas y de la propia Rihanna explicando la inspiración de sus propuestas, apostando por un formato novedoso que acerca la moda al gran público. Como decíamos, la de Barbados ha apostado, igual que hizo en su primera edición, por un casting repleto de supermodelos y estrellas. La top Bella Hadid, con botas y guantes de látex negro, ha sido una de las protagonistas sobre la pasarela, a la que ha regresado meses después de su última vez.

La británica Cara Delevingne también repite, con un llamativo cambio de look de inspiración ochentera, posiblemente una peluca. Irina Shayk o Abby Champion son otras de las modelos que han participado. Pero, más allá del mundo de la moda, RiRi también ha contado con actrices y celebridades como Demi Moore, Paris Hilton o Laura Harrier, abrazando la variedad de edades. Respecto a la industria de la música, esta ha estado representada, además de por Rosalía, por Lizzo, vestida con un conjunto azulado de medias de rejilla. Bad Bunny, Big Sean y Normani, entre otros nombres, completan la amplia lista de fichajes de Rihanna.