Bella Hadid revela la realidad detrás de su momentazo sobre la pasarela

Por suerte para las amantes de las semanas de la moda, las firmas internacionales ya está presentado sus propuestas sobre la pasarela. Una de ellas ha sido Savage x Fenty, cuyo desfile está disponible en Amazon Prime. Dicho show ha contado con la presencia de Rosalía, quien ha cantado TKN junto a Travis Scott en vivo y en directo. Además, como era de esperar, también las mejores supermodelos han deslumbrado sobre la pasarela. Ese ha sido el caso de Bella Hadid, que ha desfilado para la firma lencera de Rihanna y, como siempre, ha brillado con luz propia.

Bella Hadid brilla sobre la pasarela y desvela el secreto mejor guardado de una supermodelo

Afortunadamente para todas las fans de las semanas de la moda, y contra todo pronóstico, los desfiles están celebrando en las principales ciudades. Así, aunque de manera virtual en la mayoría de los casos, todas estamos pendientes de las muchos y diversas colecciones que se van sucediéndose conforme pasan los días. Uno de los últimos ha sido el de la firma lencera de Rihanna, Savage x Fenty, que, como era de esperar, no ha dejado a nadie indiferente. Ni siquiera a Bella Hadid.

La supermodelo no ha dudado en publicar varias imágenes de su aparición sobre dicha pasarela en sus redes sociales. Sin embargo, en una de ellas, Bella Hadid ha aprovechado para desvelar la realidad detrás de su aparición estelar. Aparición que no ha dudado en agradecer a Priscilla Ono, la make up artist oficial de Fenty Beauty, así como la maquilladora de Rihanna: "Definitivamente no me he levantado así. Le mando un beso enorme a Priscilla (Ono) por convertir a una chica que llevaba seis meses sin maquillaje, comiendo patatas de bolsa y viendo la televisión", escribía la modelo.

Bella, que se ha pasado el confinamiento desvelando su lado más natural en las redes sociales, también ha asegurado que no se reconoce en las fotos del desfile: "Mi álter ego. No la conozco", describía bajo una de las fotos que ves arriba. Esto se debe a la forma en la que supermodelos como ella han dejado de lado el glamour, los entrenamientos intensivos y la presencia de maquillaje durante unos meses. De esta forma, han podido mostrar a sus seguidores su estilo de vida más relajado y humilde.

Ahora, con la llegada al mundo de su primera sobrina -la hija de Gigi Hadid y Zayn Malik-, se desconoce si Bella intentará pasar más tiempo en casa o, como siempre, será la superestrella de todos los desfiles. Lo que está claro es que en este último, el triunfo ha sido estelar.

